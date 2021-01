Moet je vaak ’s nachts plassen? Dan kan het helpen de verwarming hoger te zetten

Keken we naar Wie is de mol?, Expeditie Robinson of toch Waar is de mol?. Want de opdrachten waren spectaculair, maar de mol was ver te zoeken in de vierde aflevering van 2021. Weten we zeker dat hij of zij niet per ongeluk al eerder naar huis is gestuurd?

Let op: dit artikel bevat spoilers.

Wie is de Mol? aflevering 4 2021

In de vierde aflevering van Wie is de Mol? haalden de kandidaten flink wat geld op. Zo werd er €1155,- verdiend met een opdracht waarbij de kandidaten vragen moesten beantwoorden in een bewegende lift.