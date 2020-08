Lig je ’s nachts wakker? Druk op déze drukpunten en je valt sneller in slaap

Kom je moeilijk in slaap of word je iedere nacht weer wakker? Er bestaan plekken op het lichaam die je helpen weer in slaap te vallen als je er druk op uitoefent.

We weten allemaal dat goed slapen essentieel is voor een goede gezondheid. Toch heeft bijna iedereen weleens last van slaapproblemen.

Advertentie

Acupunctuur

Je lichaam heeft drie drukpunten die jouw slaapkwaliteit kunnen verbeteren. Deze worden ook wel ‘LV3’, ‘P6’ en ‘K1’ genoemd en worden door acupuncturisten veel gebruikt om mensen van hun slapeloosheid af te helpen. Ook Chinezen gebruikten jaren geleden deze techniek al.