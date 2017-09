5 redenen waarom sauna-gebruik goed voor je is

Als je lekker wilt ontspannen is een bezoek aan de sauna zeker een aanrader. Daarnaast werk je ook aan je gezondheid. Wij zetten vijf redenen op een rij waarom sauna-gebruik goed voor je is.

1. Goed voor je weerstand

Sauna-gebruik draagt bij aan het verhogen van je natuurlijke weerstand. Wie regelmatig gaat heeft vaak minder last van verkoudheden. Het bezoek aan de sauna bevordert bovendien het herstelproces en het zorgt ervoor dat natuurlijke pijnstillers vrijkomen.

2. Ontspannen is goed voor je

We zeiden het hierboven al. Tijdens een bezoek aan de sauna kun je heerlijk ontspannen. Het verlicht stress. Je laat niet alleen (meestal) je kleding achter in de kleedkamer, ook je telefoon laat je lekker voor wat die is. Vervolgens ga je alleen of samen met een ander lekker genieten van alle faciliteiten en kun je fijn bijpraten. Een (gezond) hapje en drankje maken je bezoek compleet.

3. Goed voor je doorbloeding

Door gebruik van de sauna wordt je doorbloeding op een goede manier beïnvloed. Het verbetert je circulatie. In veel landen staan goede sauna’s. Zo kun je in Duitsland aan de Neder-Rijn terecht bij hotel See Park Janssen in Geldern. Het hotel beschikt over een maar liefst 8000 m² groot wellness center. Je kunt hier onder andere een Lomi Lomi-massage krijgen. Deze massagevorm weerspiegelt de bewegingen en ritmes van de natuur, zoals krachtige oceaangolven. Ook kun je een Hawaiiaanse full body massage ondergaan. De spa heeft zes verschillende sauna’s en een panoramisch zwembad. Hieruit heb je een prachtig uitzicht over het meer bij het hotel en het Neder-Rijn landschap. Een andere aanrader is Landhotel Voshövel in Schermbeck. De 2.500 vierkante meter wellness-ruimte van het hotel in country-stijl biedt een exclusieve feel good sfeer. Naast de klassieke Finse sauna is het wellness-gedeelte ook voorzien van een put met water, hier kun je de kracht van edelstenen ervaren. En chocoladeliefhebbers opgelet, je kunt een Hot Chocolate-massage ondergaan.

4. Afdrijven van afvalstoffen

Tijdens je saunabezoek ga je veel transpireren. Hierdoor verlies je warmte, maar ook afvalstoffen. Let wel, houd je aan de regels die de sauna voorschrijft. Zorg er bovendien voor dat je heel de dag genoeg water drinkt.

5. Je komt als herboren thuis

Ervaren sauna-gangers weten het al. Na een bezoek kom je als herboren thuis. Eventuele vermoeide spieren zijn weer zacht en ontspannen. Bovendien ben je voorzien van zo’n heerlijk rozige huid. Hierna kun je er weer tegenaan. Boeken dus, zo’n sauna-bezoek.