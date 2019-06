Waarom het zo belangrijk is om op een handdoek te zitten in de sauna

Je weet vast wel dat het gebruikelijk is (en vaak zelfs verplicht) om je eigen handdoek mee te nemen naar de sauna. Maar weet je ook waarom deze regel er is? Het is een stuk belangrijker dan je wellicht denkt.

In plaats van 1 handdoek, kun je voortaan sowieso beter 2 grote handdoeken meenemen. Eentje om op te zitten, en de andere om jezelf mee af te drogen.

Houten bankjes

In de sauna zit of lig je meestal op houten bankjes. Dit ligt natuurlijk comfortabel en wordt minder snel heet dan steen of ander materiaal, maar het heeft wel een nadeel: hout trekt bacteriën aan. De huidschilfers en andere viezigheid die loskomen tijdens het zweten, kunnen zich heel gemakkelijk en snel verzamelen op hout.

Infecties door de sauna

Wanneer je geen eigen handdoek meeneemt en met je blote billen op de houten bankjes gaat zitten, loop je erg snel kans op infecties. Want de houten bankjes zijn niet echt hygiënisch. Vooral niet naarmate de dag vordert en er al veel mensen voor jou in de cabine zijn geweest. Direct huidcontact met de bankjes kan zorgen voor nare gevolgen, waaronder maag- of huidklachten zoals schimmel of uitslag.

Dubbelcheck

Er is nog iets belangrijks waarop je moet letten wanneer je een cabine van de sauna instapt. Wat het is? Het luikje voor de luchtcirculatie. Dit luikje moet tijdens je saunabezoek open zijn, maar tijdens het opwarmen van de sauna juist gesloten. Hiermee wordt er voorkomen dat er schimmelvorming ontstaat, en de lucht gezond blijft voor de saunabezoekers.

