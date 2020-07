Is het veilig om nu een bezoek aan de sauna te brengen?

Sinds 1 juli mogen we weer naar de sauna. Maar hoe veilig is dat eigenlijk, met al dat zweet?

De Nederlandse Vereniging van Sauna en Wellness laat weten dat een bezoekje aan de sauna brengen niet alleen veilig is, het is volgens de organisatie zelfs de veiligste plek tijdens de corona-epidemie. Dit zou alles te maken hebben met het feit dat de hitte in de sauna het virus doodt. Maar klopt dat wel?

Veiligheid

EenVandaag vroeg Jasper Buikx, microbioloog bij Artis, wat hiervan waar is. Overleeft het coronavirus in een sauna met een temperatuur van 80 graden? “Als we puur naar de temperatuur kijken, dan zal er na een paar minuten geen coronavirus meer aanwezig zijn in de lucht. Dat zou geïnactiveerd moeten zijn door de 80°C”, aldus Jasper. Uit onderzoek blijkt dat het virus bij een temperatuur van 70 graden al na 3 minuten dood is. Nog een voordeeltje voor de sauna: tegels en houten banken zouden geen ideale leefomgeving zijn voor het coronavirus. Ook het RIVM vindt een saunabezoek op dit moment veilig, mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden tussen de bezoekers.