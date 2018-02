Hoe schadelijk is het om koffie op een lege maag te drinken?

Een kop koffie is voor veel mensen de ideale start van de dag. De grote liefhebbers drinken de koffie zelfs al vóór hun ontbijt, maar dat blijkt niet echt een goede keuze te zijn. Koffie drinken op een lege maag zou schadelijk zijn.

Ontwenningsverschijnselen

Een kopje koffie op lege maag zou volgens Dr. Adam Simon, Hoofd medische dienst van de website PushDoctor.co.uk, de maagwand kunnen aantasten. Ook kan het een storing van de spijsvertering betekenen, dit wordt ook wel indigestie genoemd. En dat niet alleen. Als je ’s ochtends koffie drinkt kun je uitgedroogd raken. Daarnaast kan het zorgen voor een onregelmatige hartslag wat negatieve invloed kan hebben op je bloeddruk. “Te veel cafeïne kan je kriebels, schokken en andere ontwenningsverschijnselen geven, inclusief stemmingswisselingen”, zegt dr. Simon. Het is volgens gezondheidsdeskundigen daarom beter om koffie te drinken na het eten van vast voedsel.

Melk of boter

Als dat niet lukt, is het toevoegen van melk of boter aan je koffie een idee. Zo help je je lichaam met het opnemen van vitamines en voedingsstoffen en verminder je de nadelige gevolgen van cafeïne op een lege maag.

Geen verband

Maar daar is niet iedereen het mee eens. Maag-darm-leverarts Paul Boekema van het Máxima Medisch Centrum zegt namelijk tegen het AD dat ze nooit hebben kunnen aantonen dat er een verband is tussen koffie en refluxklachten en het veroorzaken van maagzweer.

Prostaatkanker

Waar ze het wel over eens zijn, is dat koffie in algemene zin voordelen kan hebben op je gezondheid. Een studie wijst namelijk uit dat het regelmatig drinken van een espresso het risico op prostaatkanker kan verminderen. Ook kan cafeïne stimulerend effect hebben op het concentratievermogen.

Het is altijd beter om het te voorkomen dan te genezen. Dus drink dat lekkere bakkie ’s ochtends na het nuttigen van die boterham kaas.

