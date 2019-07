Libelle Legt Uit: krijg je na een scheerbeurt meer en dikker haar terug?

Ken je dat gevoel dat het het vlák na een scheerbeurt lijkt alsof je haartjes een stuk sneller en dikker terugkomen? Wij zochten uit of dat wel echt zo is.

Fabeltje

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de ‘nieuwe’ haartjes groeien niet ineens dubbel zo hard en zijn niet dikker dan dat ze voor het ontharen waren. Haar groeit namelijk met een bepaalde dikte uit het haarzakje, en dat verandert niet als je scheert. Wel kan het zo zijn dat je met de jaren iets meer lichaamsbeharing krijgt. Ook de dikte van je haar kan veranderen.

Advertentie

Experiment

Het is al even geleden, maar in 1970 onderzochten twee Amerikaanse dermatologen het effect van scheren op de haargroei. Om te controleren of haren na een scheerbeurt sneller of dikker terugkomen, lieten ze vijf mannen een oppervlakte van 10 bij 10 centimeter op hun dijbenen afplakken. De mannen moesten enkele maanden achter elkaar steeds één van de vierkantjes scheren.

Geen verschil

De geschoren haren werden gedroogd en gewogen. Je raadt het al: aan het einde van het experiment konden de onderzoekers geen verschil vinden in de groeisnelheid en dikte van de haren. Dus of je je benen nu nooit of een paar keer per week scheert: je krijgt echt niet ineens meer of dikkere haren.

Bot scheermesje? Zó krijg je ‘m razendsnel weer scherp:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: NEMO & Haarstichting. Beeld: iStock