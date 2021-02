Zóveel calorieën verbrand je wanneer je een scheet laat

Het is alweer 56 jaar geleden dat het waargebeurde verhaal The Sound of Music werd verfilmd. De film over Maria en ‘haar’ Von Trapp-kinderen was een groot succes, maar inmiddels zijn die kinderen natuurlijk al láng geen kinderen meer. Zó gaat het nu met de acteurs en actrices.

Julie Andrews, de actrice die Maria speelde, werd wereldberoemd. Maar de andere acteurs bleven niet allemaal in de spotlights. Sommigen raakten in de vergetelheid, anderen zij zelfs al overleden.

Charmian Carr (Liesl Von Trapp)

Helaas is Charmian in september 2016 op 73-jarige leeftijd overleden aan dementie. Op haar 16e bemachtigde ze als student de rol van Liesl. Na deze grote rol speelde ze een aantal rollen in series op televisie, maar nadat ze in 1967 in het huwelijksbootje stapte, verdween ze uit de showbizzwereld. Ze startte een interieur ontwerpbureau en schreef twee boeken over haar ervaring met het maken van The Sound of Music. Nicholas Hammond ( Friedrich Von Trapp) Hij startte zijn carrière op Broadway en speelde de hoofdrol in Lord of the Flies. Daarna bemachtigde Nicholas de rol van Friedrich in The Sound of Music. Daarna bleef hij wel actief in de filmwereld, want hij speelde onder andere rollen in Hawaii Five-O en The Brady Bunch. Ook speelde Nicholas Spiderman in film The Amazing Spider Man, voordat hij in de jaren ’80 gastrollen speelde in meer tv-shows, waaronder The Love Boat en Magnum, P.I. In 1986 verhuisde hij naar Australië, waar hij – inmiddels 70 jaar – nog altijd woont. Heather Menzies (Louisa Von Trapp) Na The Sound of Music speelde Heather gastrollen in shows als Bonanza en T.J. Hooker. Na de dood van haar tweede echtgenoot in 2002, verliet ze de schijnwerpers en startte ze The Robert Urich Foundation, een organisatie die geld inzamelt voor kankeronderzoek en ondersteuning biedt aan kankerpatiënten. Heather Menzies stierf op kerstavond in 2017 nadat ze een maand eerder de diagnose terminale hersenkanker had gekregen. Ze werd slechts 68 jaar.

Duane Chase (Kurt Von Trapp)

Duane zat nog op de middelbare school toen hij Kurt speelde in The Sound of Music. Na het filmen van de succesvolle muziekfilm ging hij verder met zijn studie. Uiteindelijk studeerde hij af in geologie. Momenteel woont hij – inmiddels 70 jaar – in Washington en werkt hij in de natuur en bosbouw. De spotlights heeft hij achter zich gelaten.

Angela Cartwright (Brigitta Von Trapp)

Op 13-jarige leeftijd kreeg Angela de rol van Brigitta in The Sound of Music, voordat ze een hoofdrol kreeg in de tv-serie Lost In Space. Daarna stopte ze vrijwel met acteren, en nu is ze – inmiddels 68 jaar -al ruim 30 jaar fotograaf in haar woonplaats Los Angeles.

Debbie Turner (Marta Von Trapp)

Na The Sound of Music verliet Debbie de showbusiness en ging verder met school. Daarna richtte ze bloemen- en evenementenbureau Debbie Turner Originals op. Sinds 1985 woont ze – inmiddels 64 jaar – in Minnesota, waar zij en haar man Richard hun vier dochters opvoedden.

Kym Karath (Gretl Von Trapp)

Op slechts 3-jarige leeftijd begon Kym met acteren. Na The Sound of Music had ze gastrollen in tv-shows als The Brady Bunch en Lost In Space. Daarna verhuisde ze naar Parijs, waar ze kunstgeschiedenis studeerde en als model werkte. Nadat ze was getrouwd en een gezin had gesticht, stopte ze tijdelijk met acteren. Ze is inmiddels 62 jaar oud en mede-oprichtster van de Aurelia Foundation, een non-profitorganisatie voor volwassenen met een handicap.

