Kun je een schimmelinfectie krijgen van natte zwemkleding?

Met deze hitte is het heerlijk om urenlang in je bikini of badpak rond te lopen. Maar is het wel zo’n goed idee om de hele dag in je zwemkleding rond te banjeren? Kun je daar bijvoorbeeld geen vaginale schimmelinfectie van krijgen?

Wij leggen het je hier uit.

Wat is een vaginale schimmelinfectie?

Bijna de helft van de vrouwen heeft weleens last van een vaginale schimmelinfectie. Het is dan ook niet iets om je zorgen over te maken. Een vaginale schimmelinfectie, ook wel candida genoemd, is een infectie van de vagina die wordt veroorzaakt door bepaalde schimmelsoorten of gisten. In de vagina leven veel schimmels en bacteriën. Tussen die schimmels en bacteriën bestaat een natuurlijk evenwicht. Soms raakt dit evenwicht verstoord. Bepaalde schimmels kunnen dan de overhand nemen en er ontstaat een schimmelinfectie.