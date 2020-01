Vrees je voor een schimmelinfectie? Zó voorkom je het

Vrees je voor een schimmelinfectie, of ben je er al eens door getroffen? Erg vervelend. Maar je kunt jezelf behoeden voor een tweede infectie. Voorkomen is altijd beter dan genezen, en dus deelt Libelle 5 handige tips om een nare infectie als deze op afstand te houden.

Van doktersadviezen tot grootmoeders tips, we zetten de beste raad op een rij.

Minder suiker

Helaas kunnen we niet mededelen dat het eten van chocola en koekjes dé manier is om schimmelinfecties te voorkomen. Integendeel. Veel zoet eten kan je juist gevoeliger maken voor infecties, want gist gedijt goed op suiker. “De glucose in deze voedingsmiddelen stimuleert gist om te groeien en zich vast te houden aan vaginale cellen”, aldus hormoonspecialist Vivian Reijs.

Kantoenen onderzoek

Probeer ook zoveel mogelijk katoenen ondergoed te dragen, en ver uit de buurt te blijven van synthetische stoffen. Want natuurlijke materialen absorberen vocht beter, waardoor het niet gaat broeien daar beneden. Ook het op tijd veranderen van je inlegkruisje is daarbij belangrijk.

Sportkleding

Sportfanaten zullen zich hier vast in herkennen: na een sportsessie in de ochtend zit je s’ avonds nóg in je sportkleding. Maar ook dat is niet erg handig. Want zweterige en vochtige kleding van synthetische stof is een ideale omgeving voor het ontstaan van een schimmelinfectie. Spring dus na het trainen gauw onder de douche en kleed je om.

Verminder stress

Stress kan een grote weerslag hebben op je gezondheid, maar je ook nog eens gevoeliger maken voor infecties. Je immuunsysteem daalt namelijk wanneer je veel stress hebt. En dat maakt je dus een gemakkelijker slachtoffer voor de gevreesde vaginale schimmels.

Meer slaap

Tot slot is voldoende nachtrust erg belangrijk. Niet alleen voor een goed humeur en fijn gevoel, maar ook om schimmels buiten de deur te houden. De reden? Het kan helpen om de zuurgraad in de vagina stabiel te houden, waardoor de snelheid waarmee gist kan groeien verlaagd wordt.

Bron: Vivonline. Beeld: iStock