Schokkend: steeds meer gezonde mensen overlijden aan deze infectieziekte

Nederlandse onderzoekers maken zich grote zorgen. Steeds meer gezonde mensen overlijden namelijk tegenwoordig aan schimmels. Uit recente cijfers blijkt zelfs dat er wereldwijd meer mensen aan ernstige schimmelinfecties overlijden, dan aan borstkanker, malaria of hiv.

Onderzoekers luiden dan ook de noodklok. Hun boodschap? Er moet meer aandacht komen voor het groeiend probleem van schimmels.

Voetschimmel

Ongeveer een miljard mensen per jaar heeft wereldwijd last van schimmels. De meest voorkomende is voetschimmel. Deze is weliswaar onschuldig, maar er bestaan ook heel ernstige soorten schimmelinfecties. Hier overlijden wereldwijd jaarlijks zo’n anderhalf miljoen mensen aan.

Ernstige schimmelsoorten

Nederlandse deskundigen maken zich op dit moment vooral zorgen over het oprukken van twee ernstige schimmelsoorten, namelijk de aspergillus fumigatus en de candida auris. In Nederland komt vooral de eerste soort steeds vaker voor. De aspergillus fumigatus is een schimmel die in je longen gaat zitten. Jaarlijks krijgen zo’n 600 mensen deze schimmel, vooral mensen met een lagere weerstand, bijvoorbeeld vanwege kanker.

Griep

Maar ook gezonde mensen die de griep hebben kunnen last krijgen van deze schimmel. ‘’Zo’n 16 tot 20 procent van de grieppatiënten die op de Intensive Care belanden, krijgt aspergillus’’, vertelt Paul Verweij, arts-microbioloog van het Radboud UMC. ‘’De kans om te sterven aan deze schimmel is 30 procent. Een zorgelijke ontwikkeling.’’

Bloedvergiftiging

Wereldwijd zijn er vooral zorgen over het oprukken van de candida auris. Dit is een gist die zich als een bacterie gedraagt en zich heel snel kan verspreiden. Deze schimmel kan bloedvergiftiging veroorzaken en is lastig te behandelen. Zo’n dertig procent van de patiënten overlijdt hier aan.

Resistent

Het bestrijden van de schimmels is lastig. Steeds meer schimmels zijn namelijk resistent tegen anti-schimmelmedicatie, ook wel ‘azolen’ genoemd. Dat komt omdat azolen tegenwoordig vaak worden gebruikt, bijvoorbeeld als bestrijdingsmiddel in de landbouw.

Meer aandacht voor probleem

Paul Verweij vindt dan ook dat er meer aandacht voor het gevaar van schimmels moet komen. ‘’Schimmelinfecties worden niet gezien als een risico voor de volksgezondheid. Dat is niet terecht. Dat we de richtlijn nu hebben moeten aanpassen is tekenend. We falen in het terugdringen van de resistentie.’’

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock