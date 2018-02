Scholieren verbannen rokende ouders op en rondom de school

Scholieren in het Utrechtse Zuilen hebben het helemaal gehad met hun rokende ouders

Groep acht van basisschool Wijzer aan de Vecht heeft daarom in samenwerking met Stichting Move een rookvrije zone ontworpen bij het hek van de school.

Klagen en een verbod werkten niet

De kinderen hadden schoon genoeg van hun rokende ouders, die regelmatig bij het toegangshek naar het schoolplein een sigaret opsteken. Het werd voor kinderen steeds moeilijker om langs alle rokende ouders het schoolplein te betreden.

De scholieren klaagden al eerder over de rokers, maar dat hielp niet. Zelfs een later opgelegd rookverbod werd genegeerd.

De nieuwe rookvrije zone is versierd met getekende tegels, een bord en versierde bankjes. “Misschien dat de rokende ouders nu eindelijk inzien hoeveel last we van hen hebben.”

Nieuwe generatie rookvrij

“Waar de ouders nog gewend zijn te pas en te onpas een sigaret op te steken, laat de nieuwe generatie een duidelijk tegengeluid horen”, stelt Stichting Move, die studenten aan scholieren koppelt om zo een verandering in de samenleving teweeg te brengen.

Met de nieuwe rookvrije zone hopen de scholieren van Wijzer aan de Vecht dat steeds meer ouders en buurtgenoten zullen stoppen met roken.

Hulp met stoppen met roken? Dokter Rutger geeft advies:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTV Utrecht. Beeld: iStock.