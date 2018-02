Onthuld: schoonmaakmiddelen nét zo schadelijk voor longen als roken

Schoonmaakmiddelen kunnen op de lange termijn net zoveel schade aan je longen veroorzaken als roken. Mensen die gedurende 20 jaar dagelijks poetsmiddelen gebruiken, blijken dezelfde schade op te lopen aan hun longen als mensen die gedurende dezelfde periode 20 sigaretten per dag roken.

Dat blijkt uit een studie van de Universiteit van Bergen in Noorwegen onder meer dan 6.000 professionele schoonmakers.

Bleekmiddelen

Vrouwelijke schoonmakers die vaak producten zoals bleekmiddel gebruikten, vertoonden dezelfde achteruitgang van de longen als rokers. Ze konden moeilijker ademen en hadden meer kans op ademhalingsproblemen.

Eerder longaandoeningen

Volgens onderzoeker Øistein Svanes is de kans groot dat de chemische bestandsdelen in schoonmaakproducten elke dag een klein beetje schade aan de longen toebrengen. Hierdoor verouderen de longen sneller, waardoor er eerder longaandoeningen ontstaan.

Geen chemische stoffen

“De resultaten zijn niet zo verrassend als je weet dat de kleine deeltjes in reinigingsmiddelen zijn bedoeld om de vloer te reinigen en niet je longen,’’ aldus Svanes. Schoonmaakmiddelen met chemische stoffen kunnen we volgens hem dan ook beter laten staan. “Een microvezeldoek en wat water is al genoeg om je huis schoon te krijgen.’’

Iedere dag de beste berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: Independent. Beeld: iStock