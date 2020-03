Schoonmaaktips: zo houd je je telefoon coronavrij

Het is algemeen bekend: mobiele telefoons zitten vol met bacteriën. Uit onderzoek van de Universiteit van Arizona is gebleken dat er zelfs 17.000 bacteriën op een telefoon zitten.

Reden genoeg om je telefoon regelmatig goed schoon te maken, maar in tijden van het coronavirus hebben we er natuurlijk nog een goede reden bij. Maar hoe maak je je telefoon goed schoon zonder het scherm te beschadigen?

Hoevaak?

Normaal gesproken ben je al goed bezig als je je telefoon 1 keer per week een poetsbeurt geeft. Wanneer er een infectieziekte heerst zoals de griep of in dit geval het coronavirus is het beter om je telefoon zeker een paar keer per week schoon te maken.

Schoonmaken in 5 stappen

Zó kun je je telefoon volgens experts het beste schoonmaken:

1. Koop bleekvrije desinfecterende doekjes.

2. Zet je telefoon helemaal uit.

3. Knijp het overtollige vocht uit een doekje. Maak je telefoon er hierna voorzichtig mee schoon. Druk niet te hard op je scherm. Te hard drukken kan er ook voor zorgen dat er alsnog vocht uit het doekje druppelt en je wil niet dat dit aan de binnenkant van je telefoon terecht komt. Houd je telefoon ook nog even ondersteboven na het schoonmaken, zodat het vocht er vanaf druipt.

4. Maak een microvezeldoek vochtig met water of gebruik een vochtige pluisvrije doek en veeg je telefoon opnieuw schoon.

5. Neem als laatste een droge microvezeldoek of pruisvrije doek en maak je telefoon droog.

Wat mag je niet gebruiken?

Wat je absoluut niet moet gebruiken om je telefoon schoon te maken? Alles met bleek erin. Dit kan je telefoon ernstig beschadigen. Natuurlijk wil je ervoor zorgen dat je telefoon écht brandschoon is, maar houd in je achterhoofd dat je niks op je telefoon wil gebruiken dat te hardnekkig is. Gebruik ook zeker geen schuursponsje of iets anders dat krassen kan veroorzaken op je scherm.

Schoon houden tussen poetsbeurten door

Natuurlijk wil je je telefoon zo schoon mogelijk houden tussen de poetsbeurten door. Het is belangrijk om je te beseffen dat er zich zoveel bacteriën op je telefoon bevinden, omdat je deze dicht bij je gezicht houdt. Daarom is het slim om bij het bellen gebruik te maken van een koptelefoon of van de luidspreker. Daarnaast helpt het natuurlijk om je handen zo schoon mogelijk te houden, door ze vaak te reinigen met desinfecterende lotion. Als laatste is het goed om je bewust te zijn van waar je je telefoon neerlegt. Leg ‘m thuis bijvoorbeeld niet op een vuil aanrecht of op vieze badkamertegels. Maar ook als je bijvoorbeeld in een restaurant zit, is het slim om je telefoon in je zak te houden, in plaats van ‘m op de tafel te leggen waar die dag al een heleboel mensen aan gegeten hebben.

Waarom het een slecht idee is tijdens de lunchpauze je telefoon te gebruiken

