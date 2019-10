Libelle Legt Uit: is schoonmaken even goed voor je als sporten?

Het huis poetsen kan soms net een work-out voelen. Maar kun je een half uur schoonmaken wel vergelijken met een half uur sporten?

We weten allemaal dat regelmatig sporten goed is voor je gezondheid. Toch beweren we door ons drukke leven niet genoeg tijd om wekelijks te sporten.

Geen tijd

We werken, zorgen voor onze (klein)kinderen en proberen onze sociale contacten goed te onderhouden. En dan mogen we het huishouden natuurlijk niet vergeten, want daar zijn we ook een aantal uur per week mee bezig. Sporten? Daar hebben we geen tijd meer voor…

Gezondheidsvoordelen

Maar nog even over dat schoonmaken. Je zou zeggen dat we daar ook genoeg calorieën mee verbranden. Uit onderzoek blijkt dat 5 keer per week een halfuur huishoudelijke taken doen, net als sporten, veel gezondheidsvoordelen oplevert. Zo heb je 25% minder kans op een vroegtijdige dood en loop 20% minder risico op een hartziekte.

Niet zo nauwkeurig

Klinkt goed, zou je zeggen. Toch kun je schoonmaken niet zomaar vergelijken met sporten. Deze studie heeft namelijk een aantal beperkingen. Zo zijn de resultaten gebaseerd op vragenlijsten en schattingen van personen over de tijd dat ze fysiek actief zijn. Dit is niet heel nauwkeurig. Bovendien is er geen rekening gehouden met andere factoren, zoals gewicht, roken en eten.

Hartslag

Om tot deze conclusie te komen, zou je minstens 3 uur per week tijdens het schoonmaken intensief aan het bewegen moeten zijn. Matig intensief betekent dat je hartslag omhoog gaat en je lichtjes gaat zweten, en dat geldt zeker niet voor alle huishoudelijke klussen. Want zeg eens eerlijk: gaat jouw hartslag echt omhoog tijdens het afwassen, stofzuigen of wassen van ramen?

Beweging

Je kunt dus niet zeggen dat schoonmaken net zo goed voor je is als sporten. Dit hangt af van hoe intens je poetst en hoe lang je dat volhoudt. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat schoonmaken er wel voor zorgt dat je in beweging bent en dát is nooit verkeerd. Dus hup: pak die poetsdoek er maar weer bij.

Bron: Gezondheid en wetenschap. Beeld: iStock