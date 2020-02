Met deze schrijfopdracht maak jij korte metten met onverwerkte emoties

Soms zit je even niet zo lekker in je vel. Helemaal niet zo gek, hoor. Maar we begrijpen dat het vervelend kan zijn. Soms komt alles in een keer en dan wordt het onrustig in je hoofd. Je voelt allemaal dingen, en daar wil je vanaf. Dankzij deze schrijfopdracht kun jij makkelijker jouw emoties accepteren en verwerken.

Jouw beste vriendin reageerde kortaf op een berichtje. Op het werk kreeg je negatieve feedback en je weet niet of je dit jaar wel op vakantie kan. Al die dingen spoken rond in je hoofd en geven je een onrustig gevoel. Maar pak pen en papier, en schenk een glas drinken van het een of ander in. Ga ergens rustig zitten waar je niet gestoord wordt. Zet je telefoon op vliegtuigmodus en de timer op 12 minuten.

