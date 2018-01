Waarom je je niet schuldig hoeft te voelen als je de hele zondag niets doet

Als je die laatste dag van de week heerlijk languit gevloerd ligt op de bank en daar ook niet vanaf komt: heel goed.

Want nietsdoen op zondag is goed voor je. En je hoeft je absoluut niet schuldig te voelen als je een dagje nergens zin in hebt.

Goed voor het humeur

Waarom niet? Omdat het rust geeft én bovendien gratis is. Dus ook weleens prettig is voor de portemonnee, zo’n balansdag. Daarnaast word je er juist energiek en avontuurlijk van. Het is goed voor je creativiteit; eventjes niets moeten van jezelf. Eventjes gewoon niets hoeven. Geen wasjes, geen familieverplichtingen, geen vriendinnen-afspraakjes. Je hebt tijd óver, opeens. Dat geeft ruimte voor nieuwe plannen en nieuwe energie.

Het is maar hoe je het bekijkt

Daarnaast: als je er van geniet, is het geen verloren dag. Dat gevoel van ‘een verloren dag hebben’ is iets wat we onszelf altijd opleggen – we moeten zoveel mogelijk ‘nuttige’ dingen doen. Altijd. Nou, niet dus. Lekker oude afleveringen terugkijken van je favoriete programma: als jij er blij van wordt dan is het beslist een dag ‘well spent’. Dus pieker daar nooit over en gun het jezelf, zo’n échte vrije dag. Op maandag doen we weer tig dingen tegelijk, nietwaar?

Bron: HLN. Beeld: iStock