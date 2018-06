Tijdens dít seizoen heb je de grootste kans op een koortslip

Als je eenmaal een koortslip hebt gehad, kan die regelmatig terugkomen. Vervelend! Wanneer je mond weer pijn gaat doen, kan sterk afhangen van de tijd van het jaar. Wist je dat je tijdens één seizoen meer kans hebt op het krijgen van een koortslip?

Heb je op dit moment last van een koortslip of koortsblaasjes? Dan kan dit zomaar eens komen doordat je op een terrasje in de zon hebt gezeten. Tijdens de zomer heb je namelijk meer kans op een koortslip.

Verlaagd afweersysteem

Dokter Jutta Borms is holistisch huisarts en legt in een interview met hln uit waardoor koortslippen vaak voorkomen in de zomer. ”De zon werkt immunosuppressief, wat betekent dat de immuniteit van de huid vermindert. Hierdoor verlaagt het je afweersysteem, waardoor virussen de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Zo ontstaat herpes solaris, ofwel zonneherpes.”

Wat kun je eraan doen?

Als je van de zon gaat genieten, kun je een lippenbalsem met een hoge beschermingsfactor opsmeren om de kans op een koortslip te verminderen. Wanneer je toch een branderig gevoel krijgt, smeer dan 5x per dag met de crème aciclovircrème. Heb je blaasjes op je lip? Gebruik dan zinkoxide of plak er een hydrocolloïdpleister op. Maar dit zijn allemaal middeltjes om de duur te verkorten; het gaat namelijk vanzelf weer over.

Bron: hln, Thuisarts. Beeld: iStock