Bereid je maar voor: oktober wordt een sexy maand volgens de sterren

Een nieuwe maand, nieuwe kansen. Volgens astrologe Donna Page wordt oktober een periode vol passie. En ja, dat geldt voor álle sterrenbeelden.

Page onthult in Womans Health Magazine of we die grote liefde gaan ontmoeten en of dat ietwat ingedutte seksleven de boost krijgt die we nodig hebben.

Ram (21 maart – 19 april)

Hoewel je in het begin van de maand een tikje humeurig kan zijn ten opzichte van je partner, ben je enkele weken later weer helemaal in de stemming voor een passionele vrijpartij. De nieuwe maan op 9 oktober maakt dat je gaat nadenken over de relatie met je partner. Venus zorgt ervoor dat je bereid bent terug te blikken op het verleden en te zien wat er wel en niet werkte tussen jullie. Blijf echter niet te lang in het verleden hangen; er komen spannende dingen op je pad op liefdesgebied.

Stier (20 april – 20 mei)

Je pusht jezelf deze maand net iets meer dan normaal. De volle maan op 24 oktober maakt je een tikje wilder, zowel binnen als buiten de slaapkamer. Als je op zoek bent naar een relatie, is dit het ideale moment. Stel je open voor nieuwe dingen: ga bijvoorbeeld eens mee met een vriendin naar een concert waar je normaal gesproken niet heen zou gaan. Grote kans dat je daar stuit op een interessant persoon.

Tweelingen (20 mei – 20 juni)

Wauw: je seksleven is op stoom deze maand, althans tot de 24e. Daarna voel je een enorm verlangen om wat tijd voor jezelf te nemen. En na een meningsverschil met je partner (of nieuwe liefde) komt die tijd voor jezelf er ook echt aan. De volle maan op 24 oktober helpt je om zaken op een rijtje te zetten zodat je verder kunt.

Kreeft (21 juni – 22 juli)

Of je nu single bent of niet, dit is een erg belangrijke maand voor je liefdesleven. Het universum wil dat je stappen gaat maken. Dit kan betekenen dat je intiemer wordt met iemand, ongeacht of deze persoon nieuw is in je leven of niet. De volle maan op 24 oktober geeft je nog meer energie op dit vlak. Als je op dit moment geen relatie hebt, is dat ook een teken dat het beter is om even alleen te zijn. Denk deze maand eens goed na over je eerdere relaties én wat je ervan leerde.

Leeuw (23 juli – 22 augustus)

Jij weet wat je bedoelt als je iets zegt, maar weet je partner dat ook? De nieuwe maan op 9 oktober geeft je de kans om je boodschap nog eens duidelijk over te brengen aan je partner. Twijfel dan ook niet om er nog eens over te praten. De volle maan op 24 oktober doet je verlangen naar meer tijd voor jezelf, hoe je deze tijd ook invult. Ben je single? Dan kan het zijn dat je iemand gaat ontmoeten op je werk. Wees niet bang om ervoor te gaan, want dit kan het begin zijn van iets héél moois.

Maagd (23 augustus – 22 september)

Jij weet precies welke richting je wel en juist niet op wilt. Heb je deze maand het gevoel dat je een bepaalde richting op wordt ‘geduwd’? Kom voor jezelf op en doe gerust een stapje terug. Zit je relatie goed, dan is 8 oktober de ideale dag om met je liefde op stap te gaan. Ben je single, houd je ogen dan goed open op deze dag. Je zou die dag weleens een speciaal iemand kunnen ontmoeten.

Weegschaal (23 september – 22 oktober)

Wees open over je seksuele wensen; vertel aan je partner wat je wel en juist niet fijn vindt in bed. Je woorden zullen heel goed ontvangen worden. Je voelt een goede energie op het gebied van je liefdesleven, ook als vrijgezel. Ben je single? Ga dan wat vaker naar een leuk feestje. Grote kans dat je een interessant persoon tegen het lijf gaat lopen. Denk niet meteen aan de toekomst, maar geniet van het moment.

Schorpioen (23 oktober – 21 november)

Als je al een tijdje samen bent met je partner, kan het zijn dat hij of zij op 24 oktober een verrassende boodschap voor je heeft. Luister, geef je mening, zoek een compromis en ga weer verder. Ben je single? Dan voel je je aangetrokken tot iemand die helaas bezet is. Neem afstand, want dit gaat vaker niét dan wel goed.

Boogschutter (22 november – 21 december)

Rond 8 oktober kan het zijn dat de persoon die een oogje op je heeft dat eindelijk durft toe te geven. Heb jij stiekem gevoelens voor iemand? Dan is dit het moment om het aan deze persoon te vertellen. De 24e voel je je supersexy, houd deze avond dan ook zeker vrij om iets romantisch te doen met je partner.

Steenbok (22 december – 19 januari)

Als je single bent, is de kans groot dat iemand uit je vriendenkring ineens veel meer voor je gaat betekenen. De volle maan op 24 oktober zorgt ervoor dat je je tegen die tijd sexy en goed voelt. Misschien flirt je op deze dag met iemand die weleens je volgende grote liefde kan worden. Heb je een relatie? Dan ga je nadenken over of het nog goed zit tussen jullie. Gelukkig heb je tegen het einde van de maand alle antwoorden.

Waterman (20 januari – 18 februari)

Deze maand krijg jij alles wat je hart begeert. Heb je een relatie? Dan beleef je een piek deze maand. Plan een aantal romantische uitjes om de band tussen jullie nog sterker te maken. Single? Blijf ook dan niet binnen zitten. Je zal versteld staan van de plekken waar je iemand kan ontmoeten. Je toekomstige kan zelfs in de rij van de supermarkt staan. Je hebt als vrijgezel deze maand de behoefte om contact te leggen met gelijkgestemden. En dat gaat gebeuren ook.

Vissen (19 februari – 20 maart)

Je verlangt naar seks en dat krijg je ook deze maand. De nieuwe maan op 9 oktober versterkt deze verlangens dus reserveer wat extra tijd om tussen de lakens door te brengen. Ben je single en heb je niemand om het bed mee te delen? Zorg dat je seksspeeltjes opgeladen zijn; je gaat ze nodig hebben. Tussendoor denk je deze maand na over de balans in je seksuele relatie. Is de balans tussen geven en nemen aanwezig?

Bron: HLN.be. Beeld: iStock.