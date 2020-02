Jullie seksleven spannend maken: zó praat je erover met je partner

’s Avonds ben je al weg voordat je hoofd uitgeput het kussen raakt, jullie hebben het vaker over elkaars agenda dan over elkaar en de laatste keer dat je een mooi lingeriesetje droeg, kun je je niet herinneren. Tijd om jullie seksleven een oppepper te geven?

Dan ontkom je er bijna niet aan om het gesprek open te breken. Hoewel je met je geliefde (hopelijk) over alles kan praten, kan het toch wat ongemakkelijk voelen. Daarom: 3 tips om de eerste stap te zetten naar een spannender seksleven.

Advertentie

1. Voer het gesprek buiten de slaapkamer

Begin niet over hoe ontevreden je bent over jullie seksleven in de slaapkamer. Een gesprek over sex kan spannend zijn, maar is ook kwetsbaar. Praat daarom niet over sex op de plek waar sex (het meest) plaatsvindt. Ga voor een neutrale plek waar jullie je allebei op je gemak voelen. Ga bijvoorbeeld voor een blokje om in de buurt. Wat je ook doet: zorg ervoor dat je niet onder de lakens ligt terwijl je je ongenoegen uit.