Onderzoek wijst uit: bij dít seksstandje voelen we ons het ongemakkelijkst

Er zijn van die standjes die er leuk uitzien, maar waar niemand echt blij van wordt. Volgens onderzoek zijn dít de meest gehate seksstandjes, bij zowel mannen als vrouwen.

Het onderzoek van de Amerikaanse apotheek Superdrug, onder zo’n 1000 Europeanen en Amerikanen, bracht interessante resultaten aan het licht. Evenveel mannen als vrouwen met een relatie werden ondervraagd over hun voorkeuren in de slaapkamer.

Gemiddeld avontuurlijk

Wat blijkt? Zo’n 87% van de responden vindt zijn of haar relatie ‘een beetje tot gemiddeld seksueel avontuurlijk’. Bijna 9% vindt zichzelf helemaal niet avontuurlijk in bed.

Meest gevreesd

Absoluut niet favoriet blijkt seks in het openbaar, kinky seks en anale seks. Seks in het openbaar staat op nummer 1 in het rijtje ‘liever niet proberen’.

Seksspeeltjes

Waar de meeste mannen en vrouwen juist wél wild van worden? Het idee van seksspeeltjes gebruiken tussen de lakens. Meer dan 2 op de 3 ondervraagden zou dit wel eens willen proberen.

Minst op gemak

Maar: we vinden lang niet álles leuk in bed. En wat we dan precies niet leuk vinden, is opvallend genoeg ongeveer gelijk bij mannen en vrouwen. Op nummer één volgens het onderzoek staat de staande versie van soixante-neuf (standje 69). Op nummer twee staat (niet heel verrassend) anale seks. De ‘knielende kruiwagen’ (man tilt vrouw aan haar enkels omhoog) volgt als nummer 3, masturbatie nummer 4 en de ‘gewone’ soixante-neuf een vijfde plek. Wat er op de laatste plaats staat? De good old missionarishouding. Hoe kan het ook anders!

