Dit zijn de 11 seksuele persoonlijkheidstypes volgens een seksuoloog

Tussen de lakens hebben we allemaal andere voorkeuren en wensen. Sex is niet het belangrijkste in een relatie, maar uit onderzoek blijkt dat koppels die een fijn seksleven hebben, wel tevredener zijn in hun relatie. Sekstherapeut Vanessa Marin vertelt aan de website Mindy Body Green over de verschillende seksuele persoonlijkheidstypes en waarom het belangrijk is om te weten welk type jij bent.

“Net zoals het belangrijk voor ons is om te begrijpen wat we zoeken in een partner en in een relatie, moeten we weten wat we zoeken in ons seksleven”, vertelt Marin. “Als we begrijpen waarom we sex hebben en wat we eruit willen halen, kan het ons helpen om hierover met onze partner in gesprek te gaan.” Marin zet daarom elf seksuele persoonlijkheidstypes op een rij. “Iedere vrouw zou een top drie moeten maken van de types die het beste bij haar passen.”

Advertentie

The decompresser

Sex betekent voor jou het verminderen van stress. Je gebruikt het om stoom af te blazen, om te ontspannen of misschien zelfs om goed te kunnen slapen. Orgasmes zijn belangrijk voor je omdat ze een gevoel van opluchting of bevrijding opwekken. Sex voelt voor jou dan ook niet compleet zonder orgasme.