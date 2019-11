Mooi meegenomen: sex beschermt je tegen verkoudheid

Een vrijpartij is natuurlijk voor van alles goed. Je wordt er sowieso blij van en je partner ook. Maar nu is er aangetoond dat sex ook goed is voor je gezondheid.

Uit onderzoek is gebleken dat sex je immuunsysteem een boost geeft. Als je regelmatig sex hebt, ben je beter beschermt tegen virussen.

Advertentie

Lichaam op scherp

Dat zit zo: wanneer spermacellen je lichaam binnenkomen, wordt je lichaam op scherp gezet. Deze cellen zijn niet eigen, waardoor je lichaam harder moet werken om deze cellen te inspecteren en waar nodig tegen te houden.

Virussen

Onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen die regelmatig sex hebben, meer cellen in hun lichaam hebben die in staat zijn om vreemde cellen tegen te houden. Deze cellen kunnen ook virussen, zoals verkoudheid tegenhouden. Hoe meer van deze cellen, hoe beter, dus!

Onderzoek

De Wilkes Universiteit heeft een zelfde soort studie gehouden, maar dan onder studenten. De wetenschappers namen speekselmonsters af bij 115 studenten. Ook werden ze ondervraagd over hun activiteit tussen de lakens. Uit dit onderzoek bleek dat bij degenen die 2 keer per week sex hebben, 30% meer van die antilichaampjes in hun lichaam hebben. Een goede reden om je partner vanavond even aan zijn of haar mouw te trekken, dus.

Toe aan meer spanning in de slaapkamer? Kies voor de clitoris stimulator:

Clitoris stimulator 70,85 34,95 Bestel hier

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock