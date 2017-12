Waarom je tijdens de sex soms het gevoel hebt dat je moet plassen

Het is een beetje een ongemakkelijk en vooral onhandig gevoel, als je tijdens de sex het idee hebt dat je naar de wc moet. Toch gebeurt het bij meer vrouwen dan je denkt.

Seksdeskundige Dr. Levkoff legt het haarfijn uit: de blaas zit vlak achter de vagina. Als daar tegenaan wordt geduwd, wat bij een wilde vrijpartij nog weleens wil gebeuren, dan kan die blaas gevoelig worden. Het goede nieuws is: het hoeft helemaal niet te betekenen dat je ook daadwerkelijk naar het toilet moet. Dus je liefdesspel onderbreken is niet gelijk nodig – soms helpt het al om aan iets anders te denken.

Rustig aan

Natuurlijk helpt het ook altijd als je vlak voor de sex even gaat plassen. Dat vermindert sowieso het vervelende gevoel. En ook kun je wat heftigere standjes beter even laten voor wat het is, als je hier vaak last van hebt. Mocht je het opeens merken en wil je niet je vrijpartij onderbreken voor een toiletbezoek, wissel dan even van houding. Dat kan een boel schelen.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock