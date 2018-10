Onderzoek: 'Sex met je ex is helemaal geen probleem'

Het is het eerste advies wat iedereen je op het hart drukt als een relatie voorbij is: ga NIET naar bed met je ex. Maar volgens onderzoekers van de Wayne State University is de lakens delen met een oud-geliefde zo slecht nog niet.

Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat sex met je ex niet per se betekent dat je moeilijk over hem heen komt (figuurlijk dan). De wetenschappers deden twee verschillende onderzoeken om te ontdekken wat de gevolgen zijn van sex met je ex. 113 mensen vulden een online onderzoek in waarin ze onder meer beantwoordden of ze fysiek contact hebben gehad met een voormalig partner en hoe emotioneel verbonden ze zich nadien voelden. In het andere onderzoek vroegen de wetenschappers of ze in de afgelopen maanden naar bed waren geweest met een ex of een poging hadden gedaan tot sex hoe emotioneel ze zich twee maanden later nog voelden met hun ex.

Positiever

Na een analyse van de antwoorden moesten de onderzoekers concluderen dat sex met je ex het emotionele herstel na een breuk niet per se verhindert. Sterker nog: het maakt het verlangen naar een geliefde niet alleen maar erger, maar zorgt er juist voor dat de ex-geliefden het leven van alledag als positiever beschouwen.

Afsluiten

Of het een goed idee is, hangt echter af van een heleboel factoren en vooral van je motivatie. Is het je doel om hem terug te winnen of is het onderdeel van het afsluiten? Datingpsycholoog Madeleine Mason Roantree heeft zo haar bedenkingen. “Als dat laatste het geval is, doe je er beter je aan te focussen op het vinden van een betere relatie.”

Vriendschappelijk

Ook loop je het risico dat sex weer een hele tsunami aan woede, onbegrip en verdriet met zich meebrengt. Doe het dus echt alleen als de breuk vriendschappelijk en geheel wederzijds is. “Je kan je niet focussen op een nieuw iemand als je nog steeds bezig bent met een ex. Je hebt allebei tijd nodig om te verwerken wat er is gebeurd en met elkaar naar bed gaan helpt daar niet bij”, meent datingcoach James Preece.

Kortom: datingcoaches zijn kritisch, de wetenschap ziet geen bezwaar en uiteindelijk moet je het vooral helemaal zelf weten.

Bron: The Independent. Beeld: iStock