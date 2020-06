5 dingen die je wilt weten over sex na de overgang

Voor sommige vrouwen heeft de overgang weinig invloed op hun seksleven. Maar voor andere vrouwen kan de overgang juist enorme veranderingen teweegbrengen qua sex.

Van vaginale droogheid tot een verminderd libido: de overgang kan een groot effect hebben op je seks- en liefdesleven. Wij vertellen je 5 dingen die je hierover moet weten en wat je eraan kunt doen.

Advertentie

1. Pijnlijke sex

Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 84 procent van de vrouwen in de menopauze last heeft van pijn bij sex. Een schrikbarend aantal. Dit zou alles te maken hebben met het uitdunnen van de vaginale wanden tijdens de overgang. Veel vrouwen moeten hun seksleven om die reden vanaf de menopauze opnieuw uitvinden. Niet elke handeling die voorheen prettig voelde, zal na de menopauze nog hetzelfde voelen. Sommige handelingen zijn misschien zelfs onprettig gaan voelen. Laat dit je niet afschrikken en bespreek het met je partner.

2. Vaginale droogte

Vaginale droogte is een van de meest voorkomende kwaaltjes na de menopauze. Dit wordt veroorzaakt door een verminderde aanmaak van oestrogeen, wat leidt tot minder vaginale afscheiding. Ook dit kan zorgen voor een minder prettig tot pijnlijk gevoel tijdens de sex. Een glijmiddel kan hierbij helpen. Er bestaat zelfs glijmiddel met oestrogeen, dit kan goed werken als je last hebt van dunne, gevoelige vaginale wanden.

3. Lager libido

Veel vrouwen hebben last van een lager libido rond de menopauze. Vrouwen in deze levensfase hebben al vaker minder zin in sex omdat ze een hoop ballen in de lucht moeten houden. Van een drukke baan tot de zorg voor kinderen en soms ook de (mantel)zorg voor ouders: niet gek dat je niet altijd aan sex toekomt. De overgang kan dit nog een tandje verergeren, zeker wanneer je last hebt van bovenstaande kwaaltjes, waardoor sex niet altijd meer even prettig voelt.

4. Opvliegers

Opvliegers en de overgang gaan hand in hand. Opvliegers zijn onvoorspelbaar, onprettig en ze komen vaak ’s nachts voor. Als je in bed een opvlieger ervaart, is de kans groot dat je je partner het liefst het bed uitschopt omdat je het zo warm hebt. Niet echt bevorderlijk voor je seksleven natuurlijk.

5. Je kunt iets aan je seksprobleem doen

Sexpert Samantha Evans heeft een aantal tips voor vrouwen waarbij bovengenoemde punten hun seksleven behoorlijk in de weg staan. Allereerst adviseert ze om het gesprek aan te gaan met je partner. Vertel hem wat je doormaakt en wat er voor jou verandert. Laat het hem weten als je pijn hebt of wanneer iets wat je voorheen fijn vond, nu niet zo prettig meer voelt. Vind jouw genot samen opnieuw uit.

Daarnaast adviseert ze om, als je last hebt van vaginale droogte, glijmiddel te gebruiken en langer de tijd te nemen voor voorspel. Wanneer je veel last hebt van opvliegers in bed adviseert ze om naakt te slapen en een glaasje water bij je bed neer te zetten. Ook wil ze meegeven dat er naast sex nog veel meer manieren zijn om intimiteit te ervaren in een relatie. Het belangrijkste is om samen een weg te vinden die voor allebei prettig is.

Waarom je tijdens de overgang last krijgt van ongewenste haargroei:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Goodhousekeeping. Beeld: iStock