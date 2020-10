Sex in de periode van de overgang: zo belangrijk vinden vrouwen het

Voor, tijdens en na de overgang gebeurt er veel met het lichaam van een vrouw. Die veranderingen hebben een even grote invloed op de gezondheid van een vrouw als het begin van de menstruatie. Een nieuw onderzoek wijst uit dat vrouwen verschillend denken over sex in deze periode van hun leven.

De overgang is een periode in het leven van een vrouw waarin er een natuurlijk afname van reproductieve hormonen plaatsvindt en de menstruatiecyclus en daarmee de vruchtbaarheid van een vrouw eindigt. Deze fase kun je verdelen in 3 delen: de perimenopauze voor de overgang (wat wel enkele jaren kan duren), de menopauze (een periode van 12 maanden zonder menstruatie) en de postmenopauze (de periode na de menopauze waarin de symptomen afnemen).

Sex en de overgang

Je leest en hoort vaak de overtuiging dat vrouwen in of na de overgang minder zin in sex hebben dan mannen. Dat zou te maken met de afname van de hormonen en vruchtbaarheid. Maar herkennen vrouwen zich daar wel in? Nieuw onderzoek op basis van gegevens van de Amerikaanse Study of Women’s Health Across the Nation wijst uit dat een groot deel van de vrouwen sex voor, tijdens en na de overgang nog steeds heel belangrijk vindt.

3200 vrouwen deden mee aan dit onderzoek waarin werd gekeken naar hoe factoren als ras, opleiding, BMI, de bloeddruk, de overgang, seksuele bevrediging, vaginale droogheid en opvliegers de interesse van vrouwen in sex beïnvloeden.