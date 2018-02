Sexting maakt je relatie er niet beter op, blijkt uit onderzoek

Je partner ondeugende berichtjes sturen kan in een relatie natuurlijk voor wat spontaniteit zorgen, maar uit nieuw onderzoek is gebleken dat sexting toch niet zo goed is voor de liefde.

Spannend

Wetenschappers aan de Universiteit van Alberta in Canada bestudeerden de afgelopen tijd de effecten van sexting binnen de relatie van maar liefst 615 mensen. Hier zijn verschillende opvallende conclusies uitgekomen. Zo blijkt dat koppels die elkaar regelmatig pikante appjes sturen meer tevreden zijn over hun seksleven dan diegenen die dat niet doen. Veelvoorkomende vragen als “wat draag je op dit moment?” kunnen de relatie namelijk spannender maken.

Ruzies

Maar er zitten daarentegen ook veel nadelen aan sexting wat betreft het effect op de relatie. Uit dit onderzoek is namelijk gebleken dat het sturen van seksueel getinte berichtjes ook tot meer ruzies binnen een relatie kan leiden. De ondervraagden gaven aan dat ze zich vaak onveilig voelden in hun relatie. Deze mensen zochten elkaar in het echt ook minder snel op.

Smartphone

De stellen die de meeste pikante berichtjes naar elkaar stuurden, gaven ook aan over het algemeen aanzienlijk minder tevreden te zijn over andere aspecten van hun relatie. Erg opvallend: ze zijn dus wel blij met hun seksleven, maar voor de rest zijn ze niet echt te spreken over de relatie.

Hoofdonderzoeker Adam Galovan vindt dit niet zo gek en heeft er wel een verklaring voor. “Mensen die seksueel getinte berichtjes naar elkaar sturen, richten zich meer op het seksuele deel van hun relatie en verwaarlozen mogelijk andere belangrijke aspecten.” Deze partners brengen vaak meer tijd door via hun smartphone in plaats van in het echt met elkaar te praten.

Dit kan natuurlijk verkeerd uitpakken. Dus pas op en leg die telefoon op tijd een keertje weg. Voer weer eens een goed, ouderwets gesprek en geniet van elkaar in real life.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock