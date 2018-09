Deze 10 sfeerbedervers tussen de lakens herkent ieder koppel

Het is vrijdagavond, jullie zijn ontspannen, hebben misschien wel een flesje wijn gedeeld en opeens is het wel heel gezellig… Maar net wanneer je op het punt staat de kleren van het lijf van je partner te scheuren, dient zich zo’n flauwe sfeerbederver aan.

De sfeerbederver komt in vele vormen en gradaties, maar ze hebben allemaal gemeen dat het in één klap is gedaan met die sexy sfeer. Kan je meteen tandenpoetsen en het nachtlampje uitdoen, op zo’n moment is er geen redden meer aan. Deze sfeerbedervers herken je vast:

1. Je moeder belt

Het is vrijdagavond, 23:00 uur en terwijl je nog met één been in een broekspijp hangt, licht je telefoonscherm op. Je oude moedertje. Je kan ervoor kiezen om het te negeren, maar ze belt toch niet zomaar nog zo laat? Straks is er iets aan de hand. En dus neem je op, om vervolgens een halfuur lang naar een relaas over de nieuwe heup van tante Els te moeten luisteren zonder er een speld tussen te krijgen.

2. Jullie horen opeens allebei een raar geluid

En het dan negeren zeker? Gekke Henkie, dat is wat ze in horrorfilms doen en dat loopt ál-tijd verkeerd af. Echt niet dat jij je nog kan ontspannen terwijl er misschien wel een inbreker door het huis sluipt.

3. Je bent opeens kotsmisselijk

Oesters schijnen lustopwekkend te zijn, maar kunnen ook helemaal verkeerd vallen. En als dat dan gebeurt, is het ook altijd op het ongelukkigste moment. Dan is het een sprintje trekken naar de badkamer en hopen dat je nog op tijd bent.

4. Iemand valt per ongeluk uit bed

Je rolt je om, om vervolgens náást het bed te liggen in plaats van erop. Dat soort dingen gebeuren in het heetst van de strijd, maar zie jezelf en je libido nog maar eens te herpakken wanneer je richting de grond tuimelt. De slappe lach is leuk, maar niet sexy.

5. Opeens hebben jullie ruzie

Ruzieën tijdens het voorspel; je acht het misschien niet voor mogelijk, maar er kan zomaar iets gebeuren of een gedachte opdoemen die je kwijt moét voordat jullie verder kunnen. En opeens zijn jullie aan het bekvechten in plaats van gepassioneerd aan het zoenen. Dan is het maar hopen op vurige goedmaaksex.

6. Het Netflix-gedeelte in ‘Netflix & chill’ veel te serieus nemen

“Nee nee wacht nou even, het is net spannend!” Voor je het weet zitten jullie zeven afleveringen diep in een bloedstollende serie en ligt je partner halverwege de avond ronkend op de bank.

7. Een onverwachte kramp

Dat is dus waarom mensen voor het sporten een warming-up doen. Kramp in je kuit, kramp in je bil: het schiet er altijd net in wanneer je in een eh, houding ligt die je misschien niet meer zo soepel afgaat als vroeger.

8. Ontdekken dat de condooms op zijn

Met een beetje mazzel is er ergens nog een supermarkt of avondwinkel open. Loop je wel het risico dat eenmaal weer thuis het vuurtje allang en breed is gedoofd. En het gezicht van je pubers wanneer je ze moet vertellen dat ze nog een broertje of zusje krijgen schaar je nog even onder de categorie ‘grootste nachtmerrie’.

9. Een opgeblazen gevoel

Al neemt George Clooney je in zijn armen: zodra hij een oprisping heeft en je precies de coq au vin ruikt die hij tijdens jullie romantische dineetje heeft gegeten, oogt ‘ie opeens toch een stuk minder knap.

10. De sexy playlist slaat opeens op hol

Die met zorg samengestelde playlist vol sfeerverhogende muziek leidt opeens een eigen leven. ‘Leef’ van André Hazes is ook heel sfeerverhogend, maar alleen als je met bier en bitterballen in de kroeg staat – niet wanneer je net al je bravoure hebt verzameld voor een sensuele lapdance.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock