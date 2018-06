Deze nieuwe therapie kan je van chronische spier- en peesklachten af helpen

Er is een nieuwe therapie die je van verschillende chronische klachten af kan helpen. Dus: heb je hielspoor of last van je achillespees, knieschijf of schouder? Dan is shockwave therapie misschien iets voor jou.

Wij vroegen fysiotherapeut Rob van den Wijngaart alle ins and outs over deze nieuwe therapie.

Succesvol

Chronische pijn wordt vaak veroorzaakt door ontstekingen of verkalkingen van pezen of van de slijmbeurs. Ook verkrampte spieren of spierknopen kunnen veel pijn veroorzaken. Chronische pijn is verschrikkelijk, aangezien je er eigenlijk de hele dag door last van hebt. “Wetenschappelijke studies tonen aan dat shockwave therapie bij diverse aandoeningen resultaten geeft”, vertelt Rob. “Succesvolle resultaten worden vaak al bereikt na slechts enkele behandelingen.”

Schokjes

Shockwave therapie is een behandeltechniek waarbij patiënten worden blootgesteld aan krachtige ‘schokgolven’. “De fysiotherapeut bedient een apparaat met een soort grote stift met bol waar deze geluidsgolven uit komen”, legt Rob uit. “Het aangetaste peesweefsel wordt geprikkeld, waardoor een genezingsreactie in gang wordt gezet. De schokjes stimuleren de stofwisseling en verbeteren de bloedcirculatie.” Een behandeling duurt ongeveer 10-15 minuten per sessie en wordt eenmaal of tweemaal per week gegeven. Gemiddeld zijn er 5 tot 8 behandelingen noodzakelijk voor een goed en blijvend resultaat.

Weinig bijwerkingen

Volgens Rob zitten er vele voordelen aan shockwave therapie. “Zo is de behandeling zonder geneesmiddelen of chirurgie en wordt de oorzaak behandeld in plaats van de symptomen.” Daarnaast ervaren de patiënten weinig bijwerkingen. Het enige is dat de huid na de behandeling een beetje rood kan worden en er kan een zwelling ontstaan. Maar binnen enkele dagen moet je al minder last hebben van de pijn, zegt Rob.

Klachten

Shockwave therapie kan alleen helpen bij de volgende klachten:

Chronische schouderklachten (met of zonder kalkafzetting)

Chronische elleboogpijn (tennis- of golferselleboog)

Pijn net onder knieschijf

Chronische pijn aan de achillespees

Hielpijn (hielspoor) of pijn onder de voet

Fysiotherapeut

Als je twijfelt of shockwave therapie iets voor jou is? Neem dan contact op met je fysiotherapeut of huisarts. Op dit moment wordt deze behandeling door de meeste verzekeringen nog niet vergoed. Maar hiervoor kun je het beste contact opnemen bij je zorgverzekering.

Last van hielspoor? In de video hieronder legt Libelle’s dr. Rutger uit hoe je ervanaf kan komen:

Beeld: iStock