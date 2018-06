Sigaretten blijken nog veel schadelijker dan altijd werd gedacht

Dat roken niet goed is voor je gezondheid moet inmiddels bij iedereen bekend zijn, maar hoe slecht roken écht is, wees onderzoek nog niet eerder uit.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzocht honderd verschillende sigaretten die in Nederland verkocht worden en concludeerde daaruit dat er veel meer teer en nicotine in sigaretten zit dan altijd werd gedacht. En dat geldt vooral voor de sigaretten die worden verkocht met de boodschap dat ze ‘minder teer en nicotine’ zouden bevatten.

Rookmachine

Het RIVM gebruikte voor dit onderzoek een andere meetmethode dan normaal, uit Canada. Honderd sigaretten werden in een rookmachine gestopt en ‘opgerookt’. Hieruit bleek dat er in enkele sigaretten 26 keer meer teer zat dan was opgegeven door de fabrikant en ook nicotine bleek zeventien keer zo veel in de sigaret voor te komen. Er was maar één merk dat binnen de wettelijke hoeveelheden bleef, maar ook daar zat tien keer zoveel teer in dan werd opgegeven.

Ventilatiegaatjes

Het verschil tussen de Europese en de Canadese meetmethode is dat de ventilatiegaatjes in de filters en hulzen in Europa open blijven bij de meting. Daardoor wordt de rook in de meting in Europa verdund en blijven de sigaretten binnen de grenzen van de Tabakswet. Dat beeld klopt alleen niet, want wanneer een sigaret gerookt wordt, duwen rokers de gaatjes met hun vingers dicht, een effect dat de Canadese meetmethode wél meeneemt. Rokers krijgen zo dus meer schadelijke stoffen binnen.

