De 9 signalen dat je toch echt bijna 50 bent

Als 40 het nieuwe 30 is, dan is 50 het nieuwe 40. Vijftigers combineren gezin, relatie en werk met sporten en concerten, zijn actief op social media. Kortom, ze staan middenin het leven. Toch valt aan de hand van deze signalen niet meer te ontkennen dat je toch echt 50 wordt.

1. Dat je ineens opvliegers hebt op de meest onhandige momenten

Tijdens een vergadering krijg je het bloedheet. Help! Dít is dus een opvlieger. De menopauze is nu echt begonnen. Dit is de leeftijd waarop de meeste vrouwen in de overgang komen.

2. Dat alles gaat zakken behalve je tandvlees

Nu kun je écht niet meer ongegeneerd een pak koekjes leegeten en moet je regelmatig sporten om een beetje in shape te blijven.

3. Dat die rimpels niet meer verdwijnen onder een laagje make-up

Ook al smeer je er lekker op los met crèmes, scrubjes en maskers, er komt een moment waarop die rimpels gewoon zichtbaar blijven.

4. Dat je éindelijk zegt wat je prettig vindt in bed

Vrouwen tegen de 50 hebben meer zelfvertrouwen, waardoor ze zich vrijer voelen om hun wensen te bespreken en te experimenteren tussen de lakens. Goed nieuws, zeker in combinatie met nummer 6.

5. Dat je niet meer zo makkelijk een nieuwe baan krijgt

Er is een vijver vol jonge vrouwen die goedkoper zijn. Grrr. Maar: jij hebt daarentegen je ervaring. Daar kunnen zij niet tegenop!

6. Dat je kind op kamers gaat

Oké, dat ligt er natuurlijk een beetje aan wanneer je kinderen hebt gekregen. Veel vrouwen die begin 30 een baby kregen, zullen tegen de 50 nestverlaters hebben. Dat valt niet altijd mee, maar een leeg nest heeft zeker zijn voordelen.

7. Dat je van de ene blessure in de andere rolt

Heel leuk dat je probeert om fit te blijven, maar ineens krijg je last van een pijntje of, erger, gescheurde pezen en dat soort dingen. Dus in plaats van dat je achter die leuke personal trainer aan holt, zit je thuis te zorgen dat je knie weer heelt.

8. Dat je een avondje hangen op de bank heerlijk vindt

Je hoeft niet meer overal bij te zijn. Dat ene concert komt nog wel een keer. Of niet. Niemand die jou van de bank af krijgt.

9. Dat je mantelzorger bent geworden

Ook al gaan je kinderen het huis uit, dat betekent niet dat je zorgtaak ophoudt. Soms krijg je er juist zorgtaken bij door de hulp die je vader of moeder nodig heeft. Deze 11 dingen herkent vast iedere mantelzorger.

Beeld: iStock