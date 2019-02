Deze signalen vertellen of je een extravert persoon bent

Extraverte (of extroverte) types zijn enthousiast, spraakzaam en zelfverzekerd. Ben jij benieuwd of jij zo’n persoon bent? Dan is dit zeker herkenbaar voor jou.

Vaak wordt ernaar gestreefd om een extravert persoon te zijn, maar dit is natuurlijk nergens voor nodig. Ben je extravert, dan kan het namelijk ook zo zijn dat je veel aandacht vraagt en passen jij en de eigenschap twijfelaar als twee trommelstokken bij elkaar. Dat is dan weer nadelig natuurlijk.

De signalen

Cosmopolitan somde een lijstje op met punten die bekend voor zullen komen bij extraverte personen.

Je bent gek op gezelschap en hebt het liefst mensen om je heen. Je kletst anderen de oren van het hoofd. Ze krijgen er soms nauwelijks een woord tussen. Nieuwe mensen leren kennen vind je ontzettend leuk. Het gaat je dan ook makkelijk af. Je bent goed in sociale situaties en houdt gesprekken makkelijk gaande. Je kunt heel goed ideeën bedenken en hierover praten. Dat zorgt er dan wel weer voor dat je het lastig vindt om beslissingen te maken. Je komt enthousiast over. Soms ook een tikkeltje direct. Je neemt graag de leiding en houdt niet van treuzelen. Op het eerste gezicht ben je heel zelfverzekerd, al hoeft dat niet eens altijd echt zo te zijn.

Onthoud dat bijna niemand 100 procent extravert is. Het is dus mogelijk dat jij ook wat introverte eigenschappen hebt.

