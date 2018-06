Ben je een functionerende alcholist? Dit zijn de signalen

Bij alcoholisten denk je misschien vooral aan types die om negen uur ’s ochtends al achter hun eerste biertje zitten in de plaatselijke kroeg, of nooit de deur uit gaan zonder heupfles gevuld met sterke drank. De realiteit is dat er heel veel alcoholisten zijn die nog (ogenschijnlijk) prima functioneren in de maatschappij.

We weten allemaal dat we al snel teveel drinken en dat een glaasje minder geen kwaad zou kunnen. Ben je iemand die alleen drinkt op feesten en partijen, maar dan wel helemaal tot het gaatje gaat? Of iemand die dagelijks ‘maar’ twee glazen wijn drinkt, maar dat wel iedere dag doet? Dan val je misschien onder de noemer ‘functionerende alcoholist’. En daar zijn er steeds meer van.

55 tot 74 jaar

Ook opvallend: de meeste functionerende alcoholisten bevinden zich in de leeftijdscategorie 55 tot 74 jaar. Steeds meer jongeren kiezen ervoor om helemaal niet meer te drinken. Hoe oud je ook bent: dit zijn de signalen waar je op moet letten…

Heb je ooit gedacht dat je minder zou moeten drinken?

Raak je geïrriteerd door mensen die zeuren om jouw drinkgedrag?

Voel je je soms schuldig over je drinkgedrag of wat je als gevolg daarvan doet?

Heb je soms het gevoel dat je moet drinken om je beter te voelen, vooral om te ontspannen?

Alcoholprobleem

Als je op een paar van bovenstaande vragen ‘ja’ antwoordt, kan het al betekenen dat je een alcoholprobleem hebt. Natuurlijk is iedereen anders en betekenen deze subtiele signalen niet per direct dat je een alcoholist bent.

Het lastige met functionerende alcoholisten is dat het probleem heel lang onder de mat wordt geschoven omdat ze nog prima meedoen in het dagelijks leven. Veel mensen denken dat veel drinken in het weekend gecompenseerd wordt door doordeweeks niet te drinken. Maar in het weekend veel drinken, richt wel degelijk serieuze schade toe.

Mantra

“Tijdens zo’n drink-marathon is je lichaam letterlijk overspoeld met alcohol en ook al denk je dat je er tegen kan, je lichaam breekt het niet sneller af. Een goed mantra om in gedachte te houden is dat mensen maar één eenheid per uur kunnen verdragen. Probeer je daar dus aan te houden”, zegt dr. Iqbal Mohiuddi tegen Healthista.

Bron: Healthista. Beeld: iStock