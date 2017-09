De 10 belangrijkste signalen voor hartproblemen bij vrouwen

Vandaag mag je alles uit de kast trekken, zolang het maar rood is. Het is Dress Red Day, een dag georganiseerd door de Hartstichting om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Deze zijn namelijk lastiger te herkennen dan bij mannen.

Je hart is zo klein als je vuist, maar wel het belangrijkste orgaan. Dagelijks overlijden 57 vrouwen aan en hartinfarct (dat is bijna 21.000 per jaar!) en worden 307 vrouwen vanwege hart- of vaatziekten opgenomen in het ziekenhuis. 1 op de 3 vrouwen heeft hartproblemen en 1 op de 4 overlijdt hieraan. In Nederland leven naar schatting 670.00 vrouwen met een hart- of vaatziekte. Verontrustende cijfers.

De allerkleinste

Na de overgang stijgt het risico op hart- en vaatziekten doordat de hoeveelheid vrouwelijke hormonen (oestrogeen) daalt. Ook een zwangerschap met een extreem verhoogde bloeddruk verhoogt deze kans. Vrouwen hebben vaak problemen met de allerkleinste bloedvaatjes. Deze kunnen, in tegenstelling tot grotere bloedvaten, niet van binnenuit bekeken worden. Voor artsen is het dus lastig om vast te stellen wanneer vrouwen hart- en vaatziekten hebben.

Onbekend

Vrouwen herkennen de signalen niet, omdat deze onduidelijker zijn dan bij mannen. Klachten als vermoeidheid en kortademigheid kunnen ook op andere problemen wijzen, zoals de overgang. Hierdoor missen vrouwen de juiste diagnose of krijgen ze deze veel later.

Dít zijn de 10 belangrijkste signalen van hartproblemen bij vrouwen:

Pijn of druk op de borst en pijn tussen de schouders na inspanning

Hartkloppingen

Extreme vermoeidheid

Uitstralende pijn naar een of beide bovenarmen

Pijn in de borst

Transpireren, misselijkheid en duizeligheid

Pijn, tintelingen in de kaken of de linkerarm bij inspanning

Kortademigheid en een snelle ademhaling

Pijn, druk op de borst bij inspanning

Pijn, druk in de maagstreek

Zekere voor het onzekere

Ga dus goed bij jezelf na of jij wel eens last hebt van deze signalen. Vooral na een lange (werk)dag spelen deze vaak op. Ook al twijfel je, breng een bezoekje aan je huisarts. Nogmaals: je hart is het belangrijkst. Dus neem het zekere voor het onzekere én trek je leukste rode blouse aan.

Meer lezen? Kijk op de website van de Hartstichting voor meer informatie.

Bron: Hartstichting. Beeld: iStock.

