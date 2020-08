Déze signalen en klachten van nierschade wil je niet negeren

Je nieren zijn ontzettend belangrijk voor je lichaam. Je hebt ze nodig om te leven. Maar wat doen je nieren eigenlijk? En hoe weet je of je nierschade hebt?

Je nieren verwijderen afvalstoffen en zorgen dat je genoeg vocht en zout in je lichaam hebt. Ook regelen ze je bloeddruk en maken ze hormonen aan die zorgen voor voldoende rode bloedcellen in je lichaam.

Kortom: gezonde nieren zijn van levensbelang. Toch hebben veel Nederlanders last van nierschade, vaak zonder dat ze het weten. Daarom is het belangrijk om bepaalde symptomen en klachten niet te negeren.

Vroeg stadium

Wanneer je last hebt van beginnende nierschade, passen je nieren zich nog aan. Maar hierdoor gaan ze harder werken, waardoor de schade al snel meer kan worden en je gezondheid achteruit gaat. Het is daarom belangrijk om nierschade in vroeg stadium op te sporen. Met behulp van een bloed- en urineonderzoek kan een arts namelijk al vaststellen of er nierschade is. Mocht je de symptomen of klachten herkennen, neem dan zo snel mogelijk contact op met je huisarts. Hij of zij kan je verder helpen.

Symptomen

Bloedarmoede

Hoge bloeddruk

Huidklachten

Jeuk

Misselijkheid

Spierkrampen

Vatbaarheid voor infecties

Vermoeidheid

Vruchtbaarheidsproblemen

Hoge bloeddruk of diabetes

Zowel hoge bloeddruk als diabetes zorgen voor extra risico op nierschade. Aan de andere kant kan schade aan je nieren een hoge bloeddruk veroorzaken. Mocht je van jezelf weten dat je diabetes of een hoge bloeddruk hebt, dan is het verstandig om één keer per jaar uit te zoeken of je nieren goed werken.

