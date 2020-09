Iets té dol op koffie? Deze signalen kunnen wijzen op een koffieverslaving

Als je het moeilijk vindt om ’s ochtends de dag te starten zonder koffie, ben je niet de enige. Maar loopt het uit de hand en heb je last van een koffieverslaving?

In feite wordt cafeïne beschouwd als de meeste gebruikte ‘drug’ ter wereld. Maar is cafeïne wel echt zo verslavend? Zo ja, wanneer ben je verslaafd? En hoe is erg dat?

Advertentie

Cafeïne

Zoals we allemaal wel weten bevat koffie dus cafeïne. Dit is een natuurlijk stimuleren middel dat ook in kleinere hoeveelheden wordt aangetroffen in bepaalde soorten thee, chocolade en frisdranken.

Cafeïne heeft verschillende effecten op je lichaam, waaronder het vermogen om je metabolisme te verhogen, je trainingsprestaties te verbeteren, het geeft je meer energie en je humeur kan er beter van worden. Ook heeft het veel effect op je hersenen: het helpt om je alertheid, concentratie en motivatie te vergroten.