7 signalen dat je afstevent op een sexloos huwelijk

Als je jarenlang bij elkaar bent, is de kans groot dat je minder sex hebt dan in het begin van jullie relatie. En ook huwelijken zonder sex komen vaker voor dan je denkt. Dit zijn signalen waarop je moet letten.

Natuurlijk kun je periodes hebben waarin je minder zin hebt in sex. Als je net een kind hebt gekregen, bijvoorbeeld. Of als je ziek bent. En sommige mensen kunnen prima leven met weinig of zelfs geen sex in hun relatie, maar voor veel stellen is het toch een essentieel onderdeel van hun fysieke en emotionele band.

Huffington Post vroeg aan experts welke signalen een indicatie kunnen zijn van een sexloos huwelijk.

1. Als je je meer als elkaars huisgenoten voelt dan intieme partners

“We onderschatten de waarde van fysieke aantrekkingskracht in lange relaties. In het begin doe je je best om er leuk uit te zien. Als je voelt dat jullie meer huisgenoten worden dan intieme partners, overweeg dan om die joggingbroek in de kast te laten en een leuke avond uit te plannen. Draag mooie lingerie, spuit parfum en gebruik lekkere massage-olie,” adviseert Shannon Chavez, psycholoog en seksuoloog.

2. Als jullie het lastig vinden om over sex te praten

“Als je nooit openlijk over sex gepraat hebt, is het waarschijnlijk dat je een tijdlang geen sex hebt in je relatie. Voor een gezond sexleven is communicatie essentieel,” aldus Vanessa Marin, seksuoloog.

3. Al je tijd en energie gaat naar de kinderen

“Veel (jonge) ouders moeten een groot deel van hun tijd besteden aan de kinderen. Toch is het belangrijk dat je jezelf en je partner niet uit het oog verliest. Blijf leuke (volwassen) dingen met elkaar doen. Je kunt sex hebben als de kinderen slapen. Maar als je elke avond alleen maar verhaaltjes voorleest en de keuken opruimt, kan die routine saai en uitputtend worden. Dan blijft er weinig tijd over voor een romantische en sensuele avond met je partner,” vindt Sari Cooper, seksuoloog.

4. Als je vermijd om samen naar romantische of erotische scenes op tv te kijken

“Sommige koppels worden geïnspireerd voor een vrijpartij door sexscènes in films of op tv. Ze zien iets wat ze willen uitproberen of worden simpelweg opgewonden. Als je het ongemakkelijk vindt om naar een erotische scene te kijken, dan kan dat komen door een probleem in je sexleven of jouw seksualiteit (namelijk dat je je ergens voor schaamt). Als je samen van een sexscene kan genieten, is dat een teken van een seksueel gezonde relatie. Als je daarmee worstelt, kan een sexy film je pijnlijk duidelijk maken dat jullie liefdesleven betere tijden heeft gekend. Het kan ook het begin zijn van een gesprek dat je liever niet voert. Eerlijkheid werkt het beste. De beste manier om een relatie zonder sex te voorkomen, is dat je eerlijk je verwachtingen en voorkeuren uitspreekt,” is de ervaring van expert Kimberly Resnick Anderson.

5. Als je niet meer met elkaar flirt

“Als je partner meer voelt als je beste vriend in plaats van je minaar, dan wordt het tijd dat je tijd maakt voor wat erotische energie tussen jullie twee. Flirt, maak oogcontact, gebruik lichaamstaal om je sensueel te voelen. In plaats van dat je laat op de avond vraagt “wil je met me vrijen?”, creëer je verwachting, geef je hints, stuur je spannende appjes en laat je zien dat je graag intiem wil zijn,” zegt Chavez.

6. Als je buiten de slaapkamer weinig fysiek contact hebt

“Misschien heb je elkaar al maanden niet aangeraakt. Zelfs geen kus om gedag te zeggen, niet hand in hand gelopen.” Tammy Nelson, seksuoloog.

7. Als jullie agenda vol verplichtingen weinig ruimte overlaat voor elkaar

“Stellen die tijd inplannen om plezier te maken en intiem te zijn, zijn degenen die eerder tijd maken voor sex. Er zijn ook aanwijzingen dat een of allebei de partners intimiteit onbewust mijden door een drukke agenda,” volgens Cooper.

Bron: Huffington Post. Beeld: iStock