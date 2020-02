10 signalen die aangeven dat je te veel stress hebt

Iedereen heeft weleens stress, dat is ook niet zo erg. Maar chronische stress is wel slecht voor je gezondheid. Het is dan ook belangrijk om op tijd aan de bel te trekken.

Als je dagelijks stress hebt, kan dit namelijk schadelijk zijn voor je lichaam. Deze 10 signalen van lichaam geven aan dat je té veel stress hebt:

Advertentie

1. Rugpijn

Wanneer je vaak of zelfs constant last hebt van pijn in je rug en/of schouders, kan dit worden veroorzaakt door chronische stress. Als je stress hebt, span je je schouders, nek en rug aan. Dit kan uiteindelijk voor klachten zorgen.

2. Hoofdpijn

Alles in je lichaam is aan elkaar verbonden, dus die spierspanning kan ook leiden tot hoofdpijn of zelfs migraine. Als je stress in je schouders of nek draagt, kun je extra gevoelig zijn voor hoofdpijn.

3. Kortademig

Ook zijn stress en je ademhaling direct aan elkaar verbonden. Dit betekent dat als je moeite hebt met ademhalen, dit door de stress komt en door middel van ontspanning en ademhalingstechnieken je luchtstroom vrijer moet laten bewegen.

4. Astma

Uit onderzoek blijkt dat chronische stress meer astma-aanvallen kan veroorzaken bij mensen die met deze aandoening te maken hebben. Stress kan je ook gevoeliger maken voor aandoeningen aan de bovenste luchtwegen, zoals verkoudheid. Bovendien kan het je immuunsysteem in gevaar brengen.

5. Acne

Van stress kun je last krijgen van puistjes en acne. Uit onderzoek blijkt dat dit komt doordat stress het hormoon cortisol in je lichaam verhoogt en dit verhoogt op zijn beurt de olieproductie van je huid. Hierdoor maakt je huid meer olie aan, wordt het vetter en neemt de kans op puistjes toe.

6. Darmflora

Dit verschilt per persoon, maar sommige krijgen darmproblemen als ze veel stress hebben. De een moet juist vaker naar de wc rennen, terwijl de ander juist helemaal niet kan gaan. Kortom: een verstoorde darmflora kan zowel diarree als constipatie veroorzaken, maar je kunt er ook het prikkelbare darm syndroom of een darmaandoening door krijgen.

7. Vergeten

Chronische stress kan de hoeveelheid dopamine verminderen die de prefrontale cortex bereikt. Dit is het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor je geheugen, besluitvorming en persoonlijkheidsgedrag. Als je te veel stress hebt, kan dit dus je geheugen aantasten.

8. Libido

Heb je de laatste tijd steeds minder zin in sex? Dat kan ook aan je stressniveau liggen. Een onderzoek ontdekte dat vrouwen die last hebben met chronische stress zich meer afgeleid en minder verbonden voelen met hun partner. Bovendien kan het stresshormoon cortisol leiden tot minder seksuele opwinding.

9. Gewicht

Stress kan ervoor zorgen dat je geen seintje meer van je hersenen krijgt, wanneer het tijd is om te eten. Hierdoor sla je maaltijden over en ga je op gekke tijdstippen eten. Bovendien grijp je sneller naar ongezond voedsel, als je je gejaagd voelt en door de stress sla je dat vet sneller op rondom je buik, heupen en dijen. Daarom kun je beter deze dingen eten als je gestresst bent.

10. Nachtrust

Doordat je continu veel cortisol in je lichaam hebt, kan dat ervoor zorgen dat je ’s nachts niet goed slaapt. Dit kan ervoor zorgen dat je extra gestresst raakt door het slaapgebrek en het gevoel dat je móet gaan slapen, maar hierdoor wordt het eigenlijk alleen maar erger. Probeer dit zoveel mogelijk los te laten.

Stress? Met deze 3 tips van een neuropsycholoog word je weer relaxt:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Mind body green. Beeld: iStock