3 signalen die erop kunnen wijzen dat je tegen een burn-out aan zit

Iedereen heeft weleens een dipje: er zijn nu eenmaal periodes in het leven waarbij niet alles van een leien dakje gaat. Maar merk je dat je de laatste tijd een wel erg kort lontje hebt gekregen? Dan is dat misschien geen stress meer, maar ligt er een burn-out op de loer.

Herkenbaar? Er zijn meer waarschuwingstekens. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Berkeley in Californië zouden er drie signalen zijn die op een beginnende burn-out zouden kunnen wijzen.

1. Je moet jezelf iedere ochtend uit bed hijsen

Hoop je iedere ochtend met een flinke verkoudheid wakker te worden zodat je stiekem in je bed kan blijven kroelen? Dan is er misschien toch meer aan de hand. Mocht je slaapgebrek hebben en vervolgens niet kunnen slapen van de stress, dan kan het goed zijn dat je productiviteit en humeur op de werkvloer en thuis hieronder lijden.

Dit doe je eraan

Slaap inhalen is hierbij heel erg belangrijk. Je zult zien dat de dag met een uitgerust gevoel er een stuk positiever uitziet. Vliegtuigmodus inschakelen op je smartphone een uur voordat je naar bed gaat kan goed helpen om eerder in slaap te komen. En dat betekent dus ook geen werkmails meer checken wanneer je in bed ligt.

2. Je wil geen uitdaging meer op je werk

Onlangs een gave kans aangeboden gekregen op je werk maar liet het je koud? Een typisch voorbeeld van een opkomende burn-out, volgens het onderzoek. Vijf jaar geleden had je die kans misschien nog wel met beide handen gegrepen, maar vandaag heb je er echt geen zin in.

Dit doe je eraan

Overdenk rustig wat voor de stress op je werk zorgt. Mocht het een taak zijn die je ook uit handen kan geven, doe dat dan vooral. Of misschien kan een jong teamlid bij jou in de leer en kan diegene een aantal taken van je overnemen. Wees creatief.

3. Je hebt het gevoel dat jouw werk er niet toe doet

Iedereen vraagt zichzelf weleens af of zijn of haar werk wel een verschil maakt. Maar mocht dit bij jou dagelijks gebeuren, dan zal je moeten opletten.

Dit doe je eraan

Probeer jezelf op zo’n moment te herinneren waarom je die baan in de eerste plaats hebt gekozen. Zit je nog steeds op je plaats? Voel je dat het tijd is om van bedrijf of van sector te veranderen? Als het antwoord op die vragen ‘misschien’ of zelfs ‘ja’ is, is het slim om na te denken over andere opties. Enne, heb je vandaag iemand op je werk kunnen helpen of laten lachen door gewoon jezelf te zijn? Dan doet je werk er zeker wel toe.

Bron: flair.be. Beeld: iStock