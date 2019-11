Dankzij deze simpele ademhalingsoefening kun je je hele lijf ontspannen

Als je last hebt van angst of paniek, is het goed om je te realiseren dat het meestal om een irrationeel ding gaat. Je kunt je dus beter focussen op je lichaam, en daar kan ademhaling je goed bij helpen.

Een onderzoek uit 2016 ontdekte per toeval hoe het ‘neurale circuit’ in de hersenstam een sleutelrol lijkt te spelen in de verbinding tussen ademhalings-hersencontrole. De zogeheten ‘ademhalingspacemaker’ van de hersenen kan het ademhalingsritme wijzigen: een langzame, gecontroleerde ademhaling vermindert de activiteit in het circuit, een snelle, onregelmatige ademhaling verhoogt de activiteit. En dit beïnvloedt je emotionele toestand.

Body stress realease-oefening

Een gecontroleerde, langzame ademhaling heeft dus een positief effect op je mentale gezondheid. De juiste ademhaling kan er zelfs voor zorgen dat de stress uit je lichaam verdwijnt. Bijvoorbeeld met de body stress release-ademhalingsoefening waarbij je je hele lijf laat ontspannen. Een techniek die vaak wordt ondersteund door psychologen om stress en angst te verminderen.

Hoe het werkt

Focus op een gebied in je lijf (bijvoorbeeld je buik), haal diep adem, span de spieren aan en houd je adem vast. Ontspan en laat je spieren weer los terwijl je uitademt. Ga vervolgens naar het volgende lichaamsdeel totdat je je hele lichaam hebt gehad.

Wanneer je opzettelijk een spier spant en loslaat, verbreekt deze je normale patronen van fysieke (en, op een dieper niveau, emotionele) spanning. Succes!

Hoe een goede ademhaling ook nog eens zorgt voor intensere orgasmes:

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock