Met deze simpele oplossing ben je zo van de hik af

De hik is een van de gekste dingen van het menselijk lichaam. Je weet niet wanneer je ‘m precies krijgt en je weet al helemaal niet wanneer je ‘m weer kwijt bent. Maar daar is nu gelukkig een trucje voor.

Nee, elkaar laten schrikken is niet de beste oplossing tegen de hik. Je moet namelijk een borreltje nemen als je de hik hebt. Niet echt natuurlijk, maar wanneer je de volgende keer de hik hebt, kun je het beste de kruidenbitter uit de drankkast pakken. Wanneer je een beetje kruidenbitter over een partje limoen of citroen druppelt en dat opeet, zou je zo van de hik af zijn. Vind je dat te bitter? Voeg dan een heel klein beetje suiker toe.

Wetenschap

Waarom dit trucje werkt, kunnen wetenschappers niet achterhalen, maar wel zeggen zij dat het in 88% procent van de gevallen werkt. Je weet wat je te doen staat…

Bron: Drozthegoodlife.com. Beeld: iStock.