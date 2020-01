Déze simpele Scandinavische slaaptruc werkt het beste voor je nachtrust

Of het nu het gesnurk is, de strijd om dekens of het gewoel van je partner: samen slapen is niet altijd een pretje. Volgens Scandinavische psychologen is dít de oplossing voor een goede nachtrust.

De oplossing is eigenlijk heel simpel: 2 aparte donsdekens gebruiken. Dit zou de nachtrust enorm bevorderen.

Advertentie

In de kou

Lepeltje-lepeltje liggen is natuurlijk heerlijk, maar niet de meest comfortabele manier om in slaap te vallen. Op een gegeven moment draaien jullie de ruggen naar elkaar en begint de strijd om de dekens. Soms kan het zelfs zo vervelend zijn, dat de een de hele nacht in de kou ligt. Om die reden gebruiken mensen in de Scandinavische landen steeds vaker 2 donsdekens. De kans is groot dat deze trend binnenkort ook naar Nederland komt overwaaien.

Discussies

Ook in België is het een trend aan het worden. Er zijn nog geen cijfers, maar de Belgische psycholoog en slaapexpert Annelies Smolders ziet ook dat steeds meer koppels met twee aparte dekens slapen. “Een bedpartner die snurkt, hoest of tandenknarst kan je wekken. Evengoed zijn er koppels die discussies hebben omdat de ene steeds aan de haal gaat met het deken”, legt ze uit aan HLN.be. “Of de partner wil indommelen onder een warm deken, terwijl jij het liever wat frisser hebt. Of de één slaapt graag met het raam open, terwijl man- of vrouwlief het dan te koud heeft.”

Tussenoplossing

We slapen eigenlijk het beste alleen, zonder stoorzender in de buurt. Maar dat is maar saai natuurlijk. Bovendien gaat iedereen er gelijk vanuit dat er iets scheef zit in een relatie wanneer een koppel apart slaapt. Daarom kan het gebruik van 2 aparte dekens een tussenoplossing zijn. Niet helemaal overtuigd? Dan kun je eventueel ook alvast een extra deken klaarleggen aan het eind van het bed. Begin je de nacht romantisch door lepeltje-lepeltje te liggen en mocht je midden in de nacht ineens zonder dekens komen te liggen? Pak je het extra deken erbij en kun je weer rustig verder slapen.

Dokter Rutger geeft 5 tips tegen slapeloosheid:





De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

lees ook Zó raken jij en je partner het eens over de temperatuur in de slaapkamer

Zó raken jij en je partner het eens over de temperatuur in de slaapkamer Libelle Legt Uit: is sporten voor het slapengaan slecht voor je nachtrust?

Bron: HLN.be. Beeld: iStock