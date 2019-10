Met deze simpele truc ben je binnen 2 minuten van je hoofdpijn af

Krijg jij aan het einde van een lange werkdag altijd last van je hoofd en nek? Dan kamp je waarschijnlijk met spanningshoofdpijn. Wij hebben een simpele truc om je hier binnen 2 minuten vanaf te helpen.

Spanningshoofdpijn is de meest voorkomende vorm van hoofdpijn. Je herkent spanningshoofdpijn aan een drukkend en zeurend gevoel in het hoofd en het gevoel dat je een band om je hoofd hebt. De spieren van je nek en schouders zijn extra gevoelig. Spanningshoofdpijn kan op werk ontstaan door stress en vermoeidheid of een verkeerde werkhouding.

Bijten

Maar er is nog een oorzaak. Als je gestrest bent of heel gefocust aan het werk bent, klem je vaak onbewust je tanden of kaken op elkaar. Hierdoor kan er pijn in je nek en spanningshoofdpijn ontstaan. Om je kaakspieren te laten ontspannen en de hoofdpijn te verlichten hebben we de volgende truc:

Trucje

Pak een potlood of pen. Plaats deze tussen je tanden. Laat de pen of het potlood daar 2 minuten zitten. Hou ‘m tussen je lippen en tanden zonder erop te bijten. Zo kunnen je kaakspieren ontspannen.

Bron: Goedgevoel.be. Beeld: iStock