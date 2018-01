Dit is waarom de kans extra groot is dat single vrouwen vandaag de liefde vinden

Single en op zoek naar de liefde? De kans is best wel groot dat je vandaag op je nieuwe partner gaat stuiten.

Hoe dat zo komt? Het is vandaag namelijk ‘LoveSunday’.

‘LoveSunday’ is dé dag in het jaar waarop single mannen en vrouwen in Nederland massaal op zoek gaan naar de liefde. En dit doen zij allemaal via datingapps of het internet.

Gemis met de feestdagen

De decembermaand is voor single mensen vaak een moeilijke feestmaand, waarin soms een partner gemist wordt bij het kerstdiner of met Oud en Nieuw, om maar wat te noemen. Daarom gaan veel mensen actief op zoek naar de liefde op de eerste zondag van het nieuwe jaar.

Hoe we dat weten? Uit cijfers en uit onderzoek van datingapps als Tinder, Happn en The Innercircle blijkt dat vandaag de dag is waarop ieder jaar de meeste mensen op zoek gaan naar een nieuwe liefde, zo simpel is dat.

Beste tijdstip

En dankzij onderzoek weten we zelfs welke tijd het beste is om dat te doen: 21:00 uur vanavond. Goede tip, voor iedereen die écht wil gaan slagen vandaag.

Zet ‘m op!

Op zoek naar een outfit voor die eerste date? Libelle’s hoofdredacteur Hilmar koos haar favorieten uit de nieuwste Mart Visser-collectie. En die zijn móói. Kijk maar:

Mart Visser selectie van Hilmar Bekijk hier

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: De Stentor. Beeld: iStock.