Ben je single? Geen zorgen: mensen in een relatie zijn niet per se gelukkiger

Ben jij vrijgezel en denk je dat je veel gelukkiger zou zijn met een partner? Dat is niet per se waar. Uit nieuw onderzoek blijkt zelfs dat singles vaak gelukkiger zijn.

Uit het onderzoek dat gepubliceerd werd in The Personality and Social Psychology blijkt dat mensen in een relatie alleen gelukkiger zijn dan singles als ze hun relatie geweldig vinden.

Onderzoeksgroep

De deelnemers met relatie beoordeelden hun relatie aan de hand van stellingen. Daarnaast werden de deelnemers met en zonder relatie uitgebreid ondervraagd over hun mate van gelukkig zijn. De testgroep bestond uit 326 mensen met leeftijden tussen de 19 en 92 jaar. De gemiddelde leeftijd was 53 jaar. 307 mensen van deze groep hadden een relatie, waarvan er 271 getrouwd en 7 verloofd waren. De groep vrijgezellen bestond zowel uit mensen die nog nooit een relatie hebben gehad als mensen met veel relatie-ervaring.

Beoordeling

Uit het onderzoek bleek dat alleen de mensen met een relatie die hun relatie de allerhoogste beoordeling gaven, gelukkiger zijn dan singles. Oftewel: alleen de mensen die hun relatie als perfect ervaren, voelden zich gelukkiger dan een vrijgezel. De mensen die hun relatie gemiddeld of slecht beoordeelden waren minder gelukkig dan singles. De conclusie van dit onderzoek is dus: je bent gelukkiger als vrijgezel, dan wanneer je in een gemiddelde of slechte relatie zit.

