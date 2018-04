Dit vinden singles een nóg grotere afknapper dan slechte sex

Als je single bent, kan je er in het huidige tijdperk bijna niet omheen dat er tussen het daten door flink over en weer wordt geappt. Maar tijdens dat appen kan er blijkbaar nog een boel misgaan.

Want wat blijkt uit onderzoek van datingwebsite Plenty of fish: 58% van de singles vindt een slechte spelling een grotere afknapper dan slechte sex. Vooral dt-fouten en mensen die ‘zowizo’ of ‘verassing’ schrijven, kunnen een (vervolg)date wel op hun buik schrijven. Romantiek is trouwens niet dood, want 78% van de vrijgezelle ondervraagden hecht veel meer waarde aan een goed gesprek dan fysieke aantrekkingskracht.

Hard to get

In de veronderstelling dat je geheimzinnig moet zijn om iemands hart te veroveren? Tijd om dat idee te heroverwegen, want drie op de vier singles vindt het bloedirritant om dagen te wachten op een antwoord. Niks van je laten horen heeft niks met mysterieus zijn te maken. De singles gaven aan dat als ze interesse in iemand hebben, ze binnen 12 uur reageren. Van hen antwoordt 23% zelfs meteen. “Mensen interpreteren snel antwoorden als een teken van interesse en wanneer ze dagenlang niets van je horen, gaan ze ervan uit dat je niet geïnteresseerd bent”, verklaart Celeste Headlee, die het boek We need to talk – How to have better conversations schreef.

Aubergine

Ook pogingen om sexy berichtjes te sturen door middel van dubieuze emoji’s worden niet gewaardeerd. Die aubergine emoji kunnen mannen dus beter achterwege laten. 75% van de singles is geen fan van dubbelzinnig bedoelde emoji’s. Smileys die we wél leuk vinden zijn het hartjeskusje, de knipoog en de hartjesoogjes.

Daten… niemand zei dat het makkelijk ging worden.

Bron: HLN.be. Beeld: istock