Welk sinterklaaslekkernij bevat de meeste calorieën?

Wie zoet is krijgt lekkers… Met Sinterklaas wordt altijd veel gesnoept en we weten allemaal dat al dat lekkers niet goed voor je is. Maar in welke lekkernij zitten eigenlijk de meeste calorieën?

We zetten het aantal calorieën per type snoepgoed voor je op een rijtje gezet:

5 pepernoten: 53 kcal

1 stukje taaitaai: 70 kcal

1 schuimpje: 10 kcal

10 kruidnoten (1 handje): 75 kcal

5 chocoladekruidnoten: 51 kcal

1 speculaasje: 33 kcal

stukje marsepein (25 gram): 105 kcal

blokje gevulde speculaas (25 gram): 120 kcal

stukje banketletter (30 gram): 136 kcal

stukje melkchocoladeletter (25 gram): 137 kcal

hele chocoladeletter (100 gram): 548 kcal

Suikerklontjes

Maar om echt in één oogopslag te zien hoeveel suikers er in het strooigoed zit, kan onderstaande afbeelding handig zijn. Op Instagram gaat namelijk een foto rond waarop te zien is hoeveel suikerklontjes er in de verschillende sinterklaaslekkernijen zitten. En de hoeveelheid is best schokkend.

Caloriebommetjes

Zo zit er in een chocoladeletter van 135 gram, maar liefst 64 gram suiker. Dit zijn maar liefst 16 (!) suikerklontjes. In een gevulde speculaas van 100 gram zitten 10 suikerklontjes en in een amandelstaaf van 100 gram zitten 8 stuks. Het zijn dus échte caloriebommetjes.

Meest verantwoorde keuze

Als je wel lekker wilt snoepen, maar zo min mogelijk calorieën binnen wilt krijgen, kies dan voor luchtig strooigoed zoals taaitaai, kruidnoten en schuimpjes. Serveer het snoepgoed in kleine bakjes. Volgens het Voedingscentrum eten mensen dan minder. Bovendien is het slim om naast snoepgoed ook wat gezonds op tafel te zetten. Bakjes met mandarijnpartjes, wortels of paprika ziet er gelijk ook hartstikke gezellig uit.

