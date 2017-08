Dit is waarom Pippa Middleton en Adele zweren bij het 'sirtfood-dieet'

Pippa Middleton, popster Adele en BBC-chef Lorraine Pascale, allemaal zweren ze bij het sirtfood-dieet. De bedenkers, farmaceut-voedingsdeskundige Aidan Goggins en voedingsdeskundige Glen Matten, beloven dat je er tot 3 kilo per week mee af kunt vallen.

Denk je nu: sirt-wat? Snappen we. Even een korte uitleg: sirt komt van sirtuïne. Sirtuïnes zijn volgens onderzoekers een groep eiwitten die je metabolisme flink aanzwengelen, vet helpen verbranden en je spieren versterken. Het dieet is al populair sinds Adele in 2016 – in afgeslankte vorm welteverstaan – de bühne besteeg tijdens haar wereldtournee. Ze verloor er 14 (!) kilo mee.

Afslankgenen

Goggings en Matten noemen de sirtuïnes dan ook ‘afslankgenen’. Je activeert die skinny genes via het eten van boerenkool, appels, rucola, groene thee, peterselie, walnoten, aardbeien, rode wijn en chocolade, maar ook via vastendiëten en beweging. Klinkt goed. Maar, zou het écht werken?

Carmen Cheung, orthomoleculair voedingsspecialist bij One Life in Antwerpen weet daar meer over: ‘Het is bewezen dat je sirtuïnes activeert via vasten of het eten van bepaalde voedingsstoffen en er is verband gevonden tussen de activatie van bepaalde soorten sirtuïnes en je vetstofwisseling of spieren’. Daar moet je natuurlijk wél iets voor doen…

Fase-dieet

Het sirtfood-dieet bestaat uit 3 fasen. De eerste week eet je maximaal 1000 calorieën per dag, in de vorm van 3 sapjes en 1 sirtuïnerijk maal per dag. De tweede week is iets beter te doen: een acceptabele 1500 calorieën per dag, met 2 sapjes en 2 maaltijden. Daarna bouw je je maaltijden vooral op met ingrediënten zoals beschreven in het sirtfood-dieet. Best pittig dus. Alhoewel wijn én chocolade zijn toegestaan. Ha! Dat scheelt weer.

Voeding het nieuwe geloof

Kunnen we allemaal 3 kilo per week verliezen als we bijzonder dieet volgen? Michaël Sels, hoofddiëtist bij het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, denkt van niet. “Voeding is het nieuwe geloof. Mensen hopen dat sirtfoods iets magisch met hen doen. Als je echter minder eet dan je verbruikt, spreek je de vetreserve aan en is het logisch dat je in een week tijd tot 3 kilo kan afvallen. Wie elke dag één ananas eet of een maaltijd vervangt door een gin-tonic, verliest ook gewicht.” Conclusie: het sirtfood-dieet vormt gezonde inspiratie, maar is niet hét wonderdieet om kilo’s te verliezen.

Bron: Knack.be. Beeld: iStock

