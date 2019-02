'Skin fasting' is de trend voor een mooie huid: zó doe je het

Een mooie huid willen we allemaal wel. Je kunt daarvoor allerlei smeersels uit de kast trekken, maar ook juist precies het tegenovergestelde doen. Oftewel: helemaal géén producten gebruiken. De trend ‘skin fasting’ is dan ook rijzende, maar wat houdt het eigenlijk precies in?

Dat vasten bepaalde gezondheidsvoordelen heeft, dat wist je misschien wel. Zo kan het laten staan van bewerkte voeding ervoor zorgen dat jij je ineens een stuk energieker voelt. Maar je kunt deze techniek dus ook op je huid toepassen, door al je verzorgingsproducten een bepaalde tijd links te laten liggen.

Skin fasting onder de loep

Hoe het werkt? Het is eigenlijk heel simpel. Laat je huid een week lang ademen en gebruik geen smeersels, geen lotions en reinigingsdoekjes. En die zonnebrandcrème hoef je ook niet te gebruiken. Het doel hiervan is je huid de rust geven om te herstellen. Zo kun je erachter komen welke van de producten die je dagelijks gebruikt je huid wellicht verslechteren.

Eeuwenoude traditie

Het principe van ‘skin fasting’ is populair geworden door Mirai Clinical, een cosmeticabedrijf dat allerlei eeuwenoude beautyrituelen uit Japan terugbrengt naar het heden. Het door hen geïntroduceerde ‘skin fasting’ is geïnspireerd op de overtuiging van Hippocrates, die stelde dat vasten een doeltreffende manier is om jezelf te genezen.

De beste tijd van het jaar

Je kunt het beste aan ‘skin fasting’ doen tijdens een seizoenswisseling. Dit komt omdat je huid zich dan sowieso al moet aanpassen aan de veranderende weersomstandigheden. Je huid kan wel wat onprettig aanvoelen tijdens het vasten, maar als we de hype moeten geloven knapt je huid er zienderogen van op.

